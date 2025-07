Le tocca la vagina a via Roma, arrestato “piscitiell…” Vittima una ragazza 26enne iraniana

Sopraffazione e violenza: giudizio immediato per A.P., settantenne accusato di aggressione sessuale a Ischia

Le giornate d’estate, con il caldo che sfibra i nervi e accende impulsi che nulla hanno a che fare con l’umanità o il rispetto, sembrano talvolta liberare i peggiori istinti. Anche tra anziani arzilli, talvolta prepotenti, che confondono l’età avanzata con una licenza a comportamenti impuniti.

Ma quando la leggerezza si trasforma in violenza, la giustizia non può restare a guardare. È quanto accaduto a Ischia, dove A.P., settantenne di Casamicciola Terme, è stato rinviato a giudizio con rito immediato per un episodio di violenza sessuale compiuto in pieno giorno, nel cuore del centro cittadino.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura, il 7 giugno scorso l’uomo avrebbe adocchiato una giovane donna iraniana mentre passeggiava da sola lungo via Roma. Dopo un approccio apparentemente cordiale – domande banali su che ora fosse, su dove si recasse, sulla sua condizione di studentessa – A.P. le avrebbe proposto di cenare insieme.

Di fronte al suo rifiuto, avrebbe messo in atto una sequenza di gesti improvvisi e aggressivi: dapprima le avrebbe teso la mano, poi l’avrebbe afferrata, baciandola sulle guance. Infine, con un movimento repentino e insidioso, tale da non lasciare spazio a reazioni, le avrebbe toccato la vagina. Un episodio che, stando alle parole del Giudice per le indagini preliminari Maria Gabriella Iagulli, trova conferma in un impianto probatorio “evidente”, tale da giustificare il giudizio immediato senza passare per l’udienza preliminare.

L’imputato, arrestato il giorno stesso dei fatti, è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Difeso dall’avvocato Francesco Capezza, comparirà il 27 ottobre davanti alla Nona Sezione Penale del Tribunale di Napoli. La parte offesa, che ha denunciato con coraggio l’aggressione, è rappresentata dall’avvocato Felice Pettorino.

Il decreto avvisa A.P. della possibilità di accedere a riti alternativi, come il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Ma l’eventuale scelta procedurale non cancella la sostanza: se i fatti saranno confermati, si tratta di un atto spregevole, compiuto da un uomo che ha trasformato una banale conversazione per strada in un’aggressione sessuale. Un gesto vile, che impone non solo l’intervento della magistratura, ma anche una riflessione più ampia sulla recrudescenza di certi comportamenti mascherati da innocenza senile.

La cronaca restituisce così l’ennesimo quadro di sopraffazione ai danni di una donna, in uno scenario che mescola arroganza, impunità e un senso distorto del potere. Ma in questo caso, almeno, la giustizia ha scelto di correre. Ora spetta al processo dire l’ultima parola.