Le storie di Sandra Malatesta. Rosa Pirozzi e Andrea Taglialatela

Quando, da ragazza, conobbi Andrea nel negozio di mio zio Biagio Di Meglio, a via Roma, dove lavorava anche l’altro mio zio Luigi, rimasi colpita dalla velocità con cui si muoveva e sceglieva ciò che gli occorreva. Poi mio zio mi disse che era uno dei tre fratelli Taglialatela, costruttori di mestiere. Li chiamavano “Pinguini” perché spesso erano sempre insieme, come quei teneri animali che piacciono tanto ai bambini.

Andrea era nato il 13 febbraio 1930. Suo padre, Giacchino, era anch’egli costruttore. A quei tempi molti giovani cominciavano presto a lavorare piuttosto che continuare a studiare, e Andrea ebbe la fortuna di avere un padre che, come si suol dire, gli fece trovare la strada già aperta. Fin da subito si dedicò con passione a quel lavoro, cercando di non fermarsi mai, ma di fare sempre meglio e di più.

Eppure, il lavoro non era tutto, come non lo è nemmeno oggi. I giovani, uscendo a piedi, avevano l’opportunità di fare amicizia e anche di conoscere ragazze di cui innamorarsi. Così accadde ad Andrea, che incontrò Rosa Pirozzi, nata il 2 gennaio 1940, una ragazzina di 14 anni che aiutava la madre nel negozio di famiglia sulla Salita dell’Addolorata. Era un negozio di salumeria, panificio, macelleria, e vendeva anche frutta: insomma, quello che oggi definiremmo un piccolo supermercato.

Dieci anni di differenza, però, erano tanti e la famiglia di Rosa, soprattutto il padre, non voleva che la figlia si fidanzasse con Andrea. Così Rosa e Andrea continuarono a vedersi di nascosto, ogni volta che potevano. La loro storia andò avanti fino a quando, il 5 giugno 1960, riuscirono a sposarsi. Anche in questo si notava la determinazione di Andrea, che quando decideva di fare una cosa, la portava a termine nonostante gli ostacoli.

Appena sposati andarono a vivere a San Ciro, dietro il Commissariato, poi per un periodo a via Casciaro, fino a quando Andrea acquistò un terreno a via Michele Mazzella e costruì la casa in cui ancora oggi vive la famiglia. Rosa era una donna in gamba, madre di tre figli — Francesca, Giacchino e Maria — che seguiva e accudiva con dedizione, come faceva con la casa. Fu anche il braccio destro del marito quando egli si impegnò nella compravendita di case e terreni. Lavorarono insieme moltissimo, con una collaborazione attiva e fruttuosa.

Col tempo Andrea divenne un imprenditore affermato nel settore edilizio, arrivando a impiegare cento operai fissi e altrettanti a cottimo. Con la sua impresa riuscì a costruire numerose case e alberghi, e non lo vedevo mai stanco. Era un uomo simpatico: quando abitavamo a via Michele Mazzella con la mia famiglia, lo incontravo spesso. Conosceva bene mio marito, che lavorava in banca, e a volte ci fermavamo a parlare; aveva sempre un modo di fare gentile e sorridente.

Rosa, donna sempre elegante, aveva un vero senso degli affari e, come si dice, “ci vedeva lungo”. Attiva e instancabile, riusciva a fare in un giorno tante cose. A prima vista poteva sembrare severa, ma conoscendola meglio si capiva che era una donna moderna, che aveva voluto affermarsi nel mondo del lavoro prima di tante altre, non accontentandosi di essere soltanto madre e casalinga.

Il Cavaliere — sì, perché Andrea fu insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro — ci ha lasciato per sempre nel settembre 2022.

Ringrazio Francesca Taglialatela per aver collaborato con me.