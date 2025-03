Le storie di Sandra Malatesta: Luisa e Gennaro Rispoli

Sandra Malatesta | Dire Gennaro Rispoli significa parlare di un uomo delle nostre parti, un uomo dal carattere forte e dalle spiccate capacità manageriali. Fin da piccolo, Gennaro era un vulcano di idee e coltivava una grande passione per il calcio, giocando anche a un buon livello. Erano tempi in cui lo sport era poco praticato, eccetto il calcio, almeno nella nostra zona. Ricordo che ero solo una ragazzina quando sentivo mia madre dire che andava a trovare Luisina, senza sapere chi fosse.

Un giorno, la accompagnai e conobbi questa donna straordinaria, che mi colpì per il suo essere così attenta e affettuosa. La famiglia che voglio ricordare è quella che ha dato origine al mio amico di sempre, Gennaro Sommonte, e che ha le sue radici in Giuseppe Rispoli, conosciuto con il soprannome di “Cape ‘e lignam”.

Nato a Ischia nel 1867 e scomparso nel 1941, Giuseppe sposò Luisa Vuoso (1865-1940). Dal loro matrimonio nacque Gennaro nel 1902, che visse fino al 1970, sposando Luisa Esposito (1904-1965). Da questa unione nacquero quattro figli: Luisa, Peppino, Carmela e Pasquale. Gennaro gestiva il famoso Bar Mio, situato di fronte al cinema Lucia, mentre sua moglie era alla guida di un bazar alla fine di Via Roma, nei pressi del negozio di Umberto De Luciano.

Erano persone instancabili, che hanno saputo gestire con dedizione casa, figli e lavoro. I bambini, come spesso accadeva all’epoca, crescevano nei retrobottega dei negozi, giocando felici senza mai allontanarsi troppo. Poi, alla sera, tutti rientravano in casa, insieme, per andare a dormire.

Da Via Roma, Gennaro si trasferì in Via Francesco Buonocore, accanto al garage dei pullman della SEPSA. Oggi, i quattro figli di Gennaro non ci sono più, ma ci sono i loro nipoti, alcuni dei quali portano ancora il nome del nonno. Tra questi, il mio amico Gennaro Sommonte, il mio collega Gennaro Rispoli e Gennaro, figlio di Pasquale, che conosco fin da bambino. Mi scuso se dimentico qualcuno. Gennaro Sommonte è il figlio di Luisa Rispoli e Renato Sommonte.

Era figlio unico perché il suo fratellino maggiore morì in tenera età, vittima di una di quelle malattie che, senza antibiotici o vaccini, non si riuscivano a debellare e che oggi sarebbero facilmente curabili. Nei nostri vicoli, tutti conoscevano i Rispoli, con capostipite Giuseppe, e spesso, parlando di calcio, si ricordava Peppino, che fu un eccellente portiere arrivato a giocare anche nel Lecce, e Pasquale, anche lui un ottimo calciatore, ma soprattutto un abile pescatore sportivo. Mentre scrivo, riaffiorano i ricordi di quanto fossero amati quei quattro fratelli e sorelle, figli di Gennaro Rispoli, che ho conosciuto bene perché erano coetanei di mia madre e delle mie zie.

Stare con loro trasmetteva un senso di serenità. E nel luogo dove per anni ha lavorato Pasquale con il suo centro scommesse – poi gestito da suo figlio Gennaro – era come sentirsi a casa. Da bambina, mentre mia madre parlava, io giocavo lì intorno con le mie amiche o correvo a comprare una granita da Marianiello. Sono felice di aver ricordato tanti membri di questa famiglia. Se non sono riuscita a menzionare tutti, è perché non ho informazioni precise, ma solo i nomi. Quando, pochi anni fa, anche Pasquale ci ha lasciato, un silenzio particolare è calato sul luogo in cui aveva vissuto.

Ringrazio di cuore Gennaro Sommonte, che è cresciuto con noi sulla nostra spiaggia prima di imbarcarsi e diventare capitano. Oggi è sposato con la bella Anna Viola ed è un padre e nonno orgoglioso e felice.