Le storie di Sandra Malatesta. Lella Di Meglio e Cesare Zambardi

E per me ricordare questa coppia — e soprattutto Lella, che mi ha vista crescere perché eravamo vicine di casa in via Bighelli — è un moto di profonda tenerezza. Lella era bellissima, sorridente, in gamba. Dico era perché purtroppo non c’è più, così come suo marito. Raffaela, detta Lella, era nata il 18 novembre 1945 da Giovanna Conte e Salvatore Di Meglio, in quella famiglia conosciuta con il soprannome di “Parabola”.

Era l’ultima di cinque figli: Pasquale e Loreta, gemelli; Franco; Gioia, detta Gioina; e infine lei, Lella. Salvatore era un pescatore esperto, uno di quelli che conosceva i venti, le maree, e affrontava ogni giorno la durezza del mare portando a casa abbondante pescato, da vendere e da cucinare. Giovanna, come molte donne del tempo, sapeva amministrare con intelligenza i soldi che le venivano affidati, riuscendo anche a risparmiare qualcosa. Era severa, come si diceva allora: “il ferro si piega quando è caldo”, ma anche dolce e affettuosa, mentre suo marito era un uomo simpatico e allegro.

In questo ambiente familiare è cresciuta Lella, assorbendo l’allegria del padre e l’arte del cucito dalla madre. Era una ragazza bella, fine, elegante. Iniziò a lavorare giovanissima nella boutique “Dominique” al corso Vittoria Colonna, un negozio raffinato con abiti di classe. Fu lì che la notò un giovane che passeggiava con gli amici: Cesare Zambardi, nato il 24 aprile 1943. Fu un colpo di fulmine. Si innamorarono e si sposarono nel 1971. Cesare era ufficiale su grandi navi mercantili e subito dopo il matrimonio partirono insieme per il Sud e il Nord America, restando in mare sei mesi.

Dopo la nascita della loro unica figlia, Giusy, Cesare scelse di rimanere a Ischia e iniziò a insegnare come tecnico pratico al Nautico di Forio. Era anche un artista: dipingeva quadri che Lella chiamava affettuosamente “le sue creature”. Uomo riservato e schivo, ma di una dolcezza profonda. Lella era rimasta molto legata al luogo in cui era cresciuta e vi tornava spesso per rivedere le amiche. Amava i fiori, amava la vita, era una donna positiva, affettuosa, capace di trasmettere forza e serenità a chi le stava vicino. Intanto, anche la sorella Gioina si legò alla famiglia di Cesare: sposò infatti il cugino di lui, Peppe Castagna, e insieme si stabilirono a Casamicciola. Lella viveva serena, continuava a cucire per passione, senza costrizioni, perché altrimenti — diceva — le sarebbe venuta l’ansia. Ogni volta che la incontravo, notavo il suo stile impeccabile: un’eleganza classico-sportiva, foulard colorati su giacche di panno blu dai bottoni dorati.

E che belli i suoi capelli, quel viso gentile… sì, io la guardavo incantata. Col tempo la incontravo sempre più spesso insieme a sua figlia Giusy: una ragazza alta, dal portamento elegante e dal viso dolcissimo. Lella e Cesare l’avevano cresciuta come un bene prezioso, insegnandole però l’importanza della gentilezza e dell’altruismo. Aver vissuto accanto a lei e alla sua famiglia ha lasciato in me un segno profondo. Ricordo ognuno di loro: Pasquale emigrato in Germania con sua moglie Rita e le due figlie; Loreta, sposata con Giovanni, madre di due figlie e un figlio; Franco, sposato con Concettina, padre di due figli e una figlia; Gioina, sposata con Peppe, madre di tre figlie e due figli. Ci volevamo bene, come una sola, grande famiglia. Quando, dopo anni, a scuola mi trovai ad avere come alunne Nunzia (che ci ha lasciati da poco) e Nadia, figlie di Loreta, sentii un dolce tremolio nell’animo al momento dell’appello.

Lo stesso che provai, anni dopo, con Chiara, figlia di Giusy e di Enzo.

Cara Lella, caro Cesare, uno strano destino ha voluto portarvi via a poca distanza l’uno dall’altra. Ma siete riusciti a lasciare in vostra figlia tutto il meglio di voi: valori solidi, dolcezza, forza e umanità. E questo vi rende, ancora oggi, indimenticabili.

Un grazie sentito a Giusy Pantalone per la collaborazione.