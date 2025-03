Le storie di Sandra Malatesta: Gaetano Nicotra

Sandra Malatesta | Da tanto tempo desideravo ricordare un amico, un collega a cui ho voluto molto bene: Gaetano Nicotra, chiamato da tutti Tanino, nato a Firenze il 20 giugno 1944.

Mia madre era molto amica di sua madre, Luisa Albanese, e io, insieme alle mie sorelle e a mio fratello, siamo spesso stati con loro da piccoli. Quella bella famiglia, composta da Pino, sua moglie Luisa e i loro quattro figli maschi – Gaetano, Eduardo, Giacomo e Pasquale – abitava nel Palazzo Patalano in via Gianturco, un luogo speciale in cui siamo cresciuti insieme a tante altre famiglie. Mia madre ci portava spesso lì nei pomeriggi d’autunno e di primavera, anche perché vi abitava mia zia Flora, sua sorella, con il marito e i figli, oltre ad altre famiglie che rendevano quell’ambiente particolarmente dolce e accogliente per tutti noi.

Tra i figli di Luisa e Pino c’era Gaetano, che fin da piccolo fu chiamato da tutti Tanino. Aveva un carattere meraviglioso: era una persona che si faceva voler bene con facilità, sempre pronto a capire gli altri e mai a giudicare. Quando noi più piccoli giocavamo, spesso lui e suo fratello Eduardo andavano a comprarci un ghiacciolo.

Tanino sognava di navigare e diceva sempre che da grande sarebbe diventato capitano di navi dirette verso mete lontane. Cresceva sempre allegro e dolce e, nel pieno dell’adolescenza, si innamorò di una ragazzina di appena 13 anni: Tonia Boccanfuso. Lei era una ragazza carina e simpatica, con capelli rossi e lentiggini, una vera bambolina. Il padre di Tonia, Crescenzo, originario di Barano, lavorava al Palazzo Reale di Ischia, così come sua madre Lidia. Ricordo bene Tonia perché da sempre sono stata amica di sua sorella minore, Wanda, e anche della sorella maggiore, Bianca.

Tra Tonia e Tanino nacque una storia d’amore che definire bella, dolce e unica sarebbe riduttivo. Tanino frequentava il Nautico di Procida, determinato a diplomarsi e imbarcarsi, ma purtroppo problemi alla vista gli impedirono di realizzare quel sogno. Fu un duro colpo per lui, ma non si perse d’animo: si iscrisse all’Università, alla facoltà di Scienze Nautiche, e una volta laureato iniziò a insegnare Educazione Tecnica alle scuole medie, prima a Ischia e poi a Casamicciola.

Nel frattempo, il suo amore con Tonia non si affievolì: la loro era una coppia storica, e dopo 13 anni di fidanzamento, si sposarono e ebbero tre figli maschi. Tonia lavorava al Palazzo Reale e, dopo alcuni anni, la famiglia si trasferì a Barano.

Erano una coppia innamorata, due sportivi che amavano camminare insieme, divertirsi con amici e parenti, apprezzare le piccole cose della vita. La nascita della loro nipotina Lidia rese la loro felicità ancora più grande.

Ma, come spesso accade nelle favole più belle, il lieto fine è troppo breve: Tanino ci ha lasciati troppo presto, proprio quando avrebbe potuto finalmente godersi il meritato riposo dopo anni di lavoro.

Lo ricordo sempre con affetto, quando, passando davanti casa sua, lo salutavo e a volte mi fermavo a parlare con lui. Con Tanino Nicotra se n’è andato un galantuomo, un uomo felice delle piccole cose, profondamente legato alla famiglia, un insegnante che ha guidato con amore i suoi alunni, un figlio, un fratello, un genero, un suocero, un amico. Ma non servono altre parole: chi lo ha conosciuto sa bene che Tanino e Tonia hanno formato una coppia splendida, serena e innamorata, e che Tanino ci ha lasciati sorprendendo tutti.

Di lui resta il ricordo della sua simpatia, della sua educazione, della sua gentilezza. E per questo lo ricordiamo sempre con un sorriso.

Ringrazio Tonia Boccanfuso per aver collaborato con me.