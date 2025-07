Le storie di Sandra Malatesta: Concetta Di Massa e Antonio Cannovo

Ero una ragazzina quando, con mio padre — che amava tanto Ischia Ponte — entrai in un negozio dove c’era una signora molto gentile e un signore magro e alto che stava sulla porta. Mio padre comprò alcune cose belle: furono le prime che, come si diceva allora, erano “belle e fatte”, perché a casa nostra, comprese mamma e noi figlie, tutto veniva cucito dalle sarte. Facemmo un bel regalo a mamma, e lei ne fu felice.

Capitò altre volte di tornare lì, anche se poi sempre meno, perché nel centro di Ischia, dove abitavamo, aprirono i primi negozi di abbigliamento e biancheria.

Anni dopo, a scuola, ebbi come collega Giovanna Cannavò. Ne notai subito la dolcezza, la sensibilità, e parlando con lei capii che era una delle figlie di quella gentile signora e di suo marito.

Antonio Cannavò nacque il 28 giugno 1936, da una famiglia non originaria di Ischia: il nonno veniva da Maddaloni e la nonna dalla zona del Carmine a Napoli. Antonio nacque a Perrone, dove trascorse la giovinezza e cominciò presto a lavorare. Vendeva biancheria da corredo, e anche mia madre acquistò qualcosa da lui, così come da altri ambulanti che passavano porta a porta o chiamavano nei vicoli.

Lo chiamavano “Antonio Pettinessa”, forse per quei bei capelli neri e mossi che aveva.

Durante le sue giornate per Ischia, notò una dolce ragazza di Ischia Ponte: Concetta Di Massa, la cui famiglia era conosciuta con il soprannome “Raustav”. Si fidanzarono, come si usava allora, parlando prima con i genitori di lei, e poi si sposarono il 1° dicembre 1966.

Due anni dopo nacque la loro prima figlia, Maria, che rimase figlia unica per nove anni, anche a causa di problemi legati alla malasanità. Poi, a breve distanza, nacquero Nancy, Giovanna, Rosaria e infine Raffaele.

Sembrava una benedizione, quella casa piena di bambini seguiti e amati, con un padre che adorava i giovani, artista nell’animo, che si dedicava al teatro, fondò una compagnia e divenne un mentore per tanti ragazzi che ancora oggi gli sono riconoscenti.

Ma anche le favole più belle incontrano il dolore, e quella della famiglia Cannavò fu spezzata dalla morte improvvisa di Concetta, il 9 marzo 1997, a causa di un ictus. Antonio visse sicuramente un dolore profondo, ma rimase forte per le sue quattro figlie e per il figlio, amato e curato da loro con immenso affetto.

Quando lo incontravo, lo salutavo con un sorriso, e lui si ricordava sempre di mio padre. Ho sempre pensato ad Antonio come a un uomo che amava trasmettere le sue passioni, che si impegnava a fondo e che, proprio grazie a questo, è riuscito a dare voce a tante attività che cercavano spazio a Ischia. La sua creatività credo sia passata ad alcuni dei figli, e so per certo che Giovanna l’ha ereditata: è fantasiosa, sa disegnare, organizzare, creare… e io le voglio un gran bene.

Antonio, che con il tempo fu conosciuto anche come “Raffaele ‘U Raustar”, morì a 82 anni il 6 novembre 2018. Forse aveva ancora voglia di realizzare nuovi progetti, perché la noia non gli apparteneva.

Oggi, quel negozio — che nacque come frutteria dei genitori di Concetta — è diventato un punto vendita di calzature comode e di ottima marca, gestito da Raffaele, figlio di Antonio e Concetta.

La signora Concetta si fece amare per la sua pazienza, competenza e serietà, sia come madre che come lavoratrice. Sono sempre più convinta che Antonio trovò in lei — sempre presente, solida e amorevole — la parte che completava il suo essere un uomo dai mille sogni. Perché lei, come le donne di un tempo, era felice se lo erano le persone che amava.

Ringrazio Giovanna Cannavò per aver collaborato con me.