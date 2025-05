Le storie di Sandra Malatesta: Anna Amalfitano e Domenico Patalano

Scrivere di Domenico e di sua moglie Anna mi coinvolge profondamente, perché da bambina, insieme a mia madre, andavamo spesso a trovare Anna. Inoltre, mia sorella Marina era coetanea e amica della loro figlia Ersidia. Una dolce atmosfera circondava quegli incontri nel palazzo di via Roma, dove Anna e Domenico abitavano, e dove sarei rimasta sempre a lungo, perché era bello sentirmi accarezzata da Anna, che sorrideva spesso ed era una donna dolce, con un viso bellissimo. Intanto, Domenico teneva lezione di matematica in un’altra stanza, con ragazzi che uscivano sempre soddisfatti per aver finalmente capito.

Domenico era figlio di Salvatore Patalano, morto nel 1953 per le ferite riportate in guerra, e di Ersidia, che, rimasta sola, riuscì a crescere cinque figli con forza e determinazione. Una donna da ammirare. Uno strano destino legò Domenico ad Anna: anche lei fu cresciuta dalla madre, insieme alle due sorelle, perché suo padre, come quello di Domenico, morì nel 1953 per un’infezione contratta in guerra.

Anna era figlia di Domenico Amalfitano e di Loreta Di Meglio, una donna riservata e discreta, appartenente alla famiglia soprannominata “Topa”, per il modo tranquillo e dignitoso di comportarsi. Domenico e Anna, cresciuti entrambi da madri forti e presenti, si innamorarono da giovani, si fidanzarono “in casa” – come si usava a quel tempo – e poi si sposarono. Andarono a vivere in via Roma, in quel bel palazzo con un grande portone di legno.

Dal loro matrimonio nacquero Ersidia, e, dopo alcuni anni, Salvatore e Marco. Anna fu, per quei tempi, una delle poche donne a lavorare: era impiegata all’ufficio postale di Ischia, dove si fece voler bene da tutti per la sua gentilezza, disponibilità e per la sua capacità di aiutare chi si trovava in difficoltà. Domenico, invece, aveva una mente matematica: possedeva quella prontezza e quella capacità logica e razionale di chi sa intuire al volo. La matematica e la geometria erano per lui materie da capire, più che da studiare per ore.

Il professore Patalano, come tutti lo chiamavano, insegnava matematica e fisica. Era stimato e amico della preside Baldino e di tutti i colleghi. Spesso andava a trovare mio zio Gigino al negozio, dove incontrava anche zio Luigi e zio Umberto. È stato molto amico della famiglia di mia madre, e in particolare di zia Melina, anche perché per anni sono stati vicini di casa.

Parlare del professore Domenico Patalano significa anche ricordare quanto fosse bravo ad insegnare e a dare ripetizioni di matematica. Si andava da lui con la convinzione di non essere portati per la materia, e si usciva dopo poche lezioni con la mente aperta e pronti a capire e lavorare meglio. Erano gli anni in cui si veniva rimandati a settembre per recuperare le materie insufficienti, e molti si rivolgevano a lui per recuperare matematica.

Ho avuto anche l’onore di avere tra i miei alunni un suo nipote che porta il suo stesso nome, e devo dire che amava la matematica, così come un’altra sua nipote – non mia alunna – che la ama altrettanto.

Sono felice di aver ricordato Anna e Domenico, perché con loro ho vissuto momenti dolci, rimasti indelebili dentro di me.

Ringrazio Annakiara Arcamone per aver collaborato con me.