Le scuole di Ischia al “Maradona” per la Staffetta di Miguel: il Mattei sul podio, il Telese in marcia per la memoria

Il progetto “Maratona al Maradona – La Staffetta di Miguel” ha riportato anche quest’anno, il 14 novembre, centinaia di studenti campani sulla pista dello stadio napoletano per un appuntamento che unisce sport, memoria civile e impegno collettivo. La manifestazione, dedicata al poeta e atleta argentino Miguel Benancio Sánchez, desaparecido nel 1978 durante la dittatura militare, ha visto brillare le scuole ischitane, protagoniste di una giornata intensa e carica di significato.

Il risultato più prestigioso arriva dall’Istituto “E. Mattei”, che ha conquistato un brillante terzo posto su 27 istituti partecipanti. Un piazzamento che è il frutto di settimane di preparazione e di un entusiasmo che ha travolto studenti e docenti. «Siamo fieri di voi», ha commentato la scuola, orgogliosa della prestazione dei suoi ragazzi, capaci di affrontare la sfida con determinazione e spirito di squadra.

Il percorso del Mattei verso il Maradona era iniziato già il 6 novembre, quando circa ottanta alunne e alunni si erano ritrovati sulla pista del “Mazzella” per una selezione serrata sulla distanza dei 1000 metri. Da quella mattinata erano emersi i quarantadue nomi chiamati a formare la squadra ufficiale: trenta ragazzi e dodici ragazze, come previsto dalla formula della staffetta 42×1000. Il test al “Mazzella” non era solo una prova atletica, ma anche il momento necessario per scremare l’alto numero di volontari desiderosi di misurarsi sulla pista del Maradona, consapevoli del valore simbolico dell’evento. I migliori tempi, compresi tra i 3’ e i 3’40”, avevano già lasciato presagire una gara importante. E così è stato.

Accanto al Mattei c’era anche l’I.P.S. “Vincenzo Telese”, che ha portato a Napoli una rappresentanza di quarantuno studenti. Una presenza numerosa e motivata, nata dal desiderio di onorare una figura come quella di Miguel Sánchez, simbolo della resistenza non violenta e della libertà negata durante gli anni più bui della storia argentina. Sánchez, poeta e maratoneta, fu rapito e fatto sparire l’8 gennaio 1978 dopo aver corso la San Silvestre di San Paolo: da allora il suo nome è diventato un emblema dei trentamila desaparecidos.

Gli studenti del Telese hanno partecipato con l’intento di trasformare una gara sportiva in un messaggio di pace, speranza e memoria. Un messaggio che la dittatura tentò di spegnere, come voleva spegnere la voce di un giovane che credeva nella corsa come incontro, amicizia e libertà. Correre al Maradona, insieme ai coetanei di tutta la Campania, ha significato riportare al centro una storia che non vuole essere dimenticata.

La “Staffetta di Miguel” non è soltanto una gara: è un ponte tra generazioni, un invito a riflettere sulla dignità umana e sul valore della libertà. In questo, le scuole ischitane hanno mostrato ancora una volta di comprendere fino in fondo il senso profondo dell’appuntamento, unendo prestazione sportiva e coscienza civile. E il podio del Mattei, insieme alla forte presenza del Telese, è diventato il modo più concreto per restituire vita e voce al ricordo di Miguel Sánchez.