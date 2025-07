Le Rotte del Mediterraneo nell’Età del Bronzo: un viaggio tra archeologia, memoria e identità condivisa

È partito da Ustica, isola di origine vulcanica e crocevia millenario di civiltà, il progetto culturale “Le Rotte del Mediterraneo nell’età del Bronzo”, un itinerario che si snoda tra più di venti approdi storici del Mare Nostrum. L’iniziativa, ideata da Anna Russolillo e realizzata in collaborazione con studiosi e professionisti di alto profilo – tra cui Anna Abbate, Franco Foresta Martin, Davide Bruno, Francesca Diana, Sonia Gervasio, Massimo Cultraro e Mimmo Targia – si propone di valorizzare e mettere in rete i siti archeologici risalenti all’età del Bronzo disseminati lungo le sponde del Mediterraneo.

Un viaggio nella storia e nella memoria che, come ha sottolineato il Consigliere Assante del Leccese, “intende promuovere un programma condiviso di conoscenza, valorizzazione e fruizione delle radici comuni che uniscono i popoli mediterranei, attraverso la collaborazione di istituzioni, musei, università e comunità locali”.

La cerimonia di apertura si è svolta nella sede dell’Area Marina Protetta di Ustica, simbolicamente scelta come punto di partenza del percorso. L’isola siciliana, infatti, custodisce uno dei più importanti insediamenti preistorici del Mediterraneo: il Villaggio dei Faraglioni, databile al XV secolo a.C., un sito che ha restituito testimonianze fondamentali per la conoscenza della civiltà nuragica e dei suoi contatti con il mondo miceneo.

Durante l’evento, è stata consegnata a Domenico Targia, direttore del Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato, una riproduzione scientifica in stampa tridimensionale della statuetta di Holloway realizzata da Nicola Scotto di Carlo, direttore del Museo Civico di Procida “Sebastiano Tusa”:

“Questa forma di riproduzione – dice Scotto di Carlo – si inserisce nell’ampio panorama delle tecnologie di rilievo e riproduzione tridimensionale dei beni culturali. Si tratta di sistemi e metodi digitali che consentono di soddisfare sia le esigenze di documentazione degli studiosi sia le necessità divulgative rivolte al pubblico.

Il Museo Civico di Procida, grazie al consolidato supporto di diverse realtà accademiche, nasce proprio con questo approccio integrato alla ricerca e alla comunicazione. Il plastico di Vivara, ad esempio ospitato nella nostra Sezione di Archeologia, è stato realizzato mediante stampa tridimensionale grazie a procedure avanzate di rilievo laser, con le quali l’intera isola è stata digitalizzata.

L’iniziativa proposta da Anna Russolillo e dai suoi collaboratori conferma quanto sia importante per un territorio disporre di istituzioni culturali, come il nostro Museo, in grado di dialogare strutturalmente con altri enti per valorizzare e promuovere il patrimonio storico e i valori culturali”.

Nel progetto sono coinvolti numerosi siti archeologici costieri, tra cui spiccano anche Procida e Vivara, due isole campane di straordinaria rilevanza storica. A Vivara, in particolare, è stato scoperto un importante insediamento miceneo, testimonianza dei contatti tra la Campania e l’Egeo già nel II millennio a.C. L’itinerario toccherà anche siti in Sicilia, Sardegna, Grecia, Tunisia, Francia e Spagna, ricostruendo le antiche rotte che collegavano le civiltà del Mediterraneo attraverso scambi commerciali, culturali e religiosi.

L’obiettivo è quello di creare una rete culturale permanente, sostenuta da attività di ricerca, eventi divulgativi, mostre itineranti e percorsi didattici, coinvolgendo le comunità locali nella riscoperta del proprio patrimonio. “Non è solo un progetto archeologico – spiega Anna Russolillo – ma un tentativo di costruire ponti tra passato e presente, tra le diverse sponde del Mediterraneo, attraverso il linguaggio universale della cultura”.

La presentazione del progetto si è inserita nel ricco programma della XII edizione del “Villaggio Letterario – Libro Fest”, manifestazione culturale ideata dalla stessa Russolillo, che da anni promuove il dialogo tra discipline – dall’archeologia alla geologia, dall’astronomia all’antropologia – con un’attenzione particolare all’inclusione e all’accessibilità.

Tra gli eventi più apprezzati di questa edizione, anche un laboratorio dedicato ai Lego Braille, pensato per coinvolgere bambini e ragazzi con disabilità visiva in percorsi educativi legati alla storia e alla scienza. Un segnale forte di un progetto che non si limita alla conservazione del passato, ma guarda con consapevolezza al presente e al futuro.

“Le Rotte del Mediterraneo nell’età del Bronzo” si propone dunque come molto più di un semplice progetto culturale. È un invito a riscoprire un’eredità comune che, troppo spesso, viene dimenticata o relegata a oggetto di studi specialistici. Attraverso un approccio multidisciplinare e inclusivo, il progetto vuole restituire al grande pubblico la consapevolezza di un’identità mediterranea condivisa, fatta di incontri, scambi e contaminazioni.