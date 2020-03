Le ragazze “d’oro” del Tempio della Danza conquistano le regionali

Energia allo stato puro. Ecco le ragazze, tutte giovanissime, del “team” de Il Tempio della Danza, che hanno conquistato il primo posto alle regionali di danza Latino / Caraibico che si sono svolte pochi giorni fa presso il Palazzetto Caravita di Cercola.

Tutte bravissime e tenaci, le talentuose danzatrici isolane che hanno rincorso e vinto l’importante trofeo dopo il secondo posto conquistato lo scorso anno, vinto con tanta determinazione e passione che solo i giovani possono avere.

Le ragazze, che frequentano l’ottima realtà de Il Tempio della Danza, scuola che offre l’opportunità di confrontarsi con varie discipline tra cui Classico, Contemporaneo, HipHop e Latino/Caraibico, hanno conquistato la giuria con i loro sorrisi e la perfetta coreografia presentata dopo ore e ore di prove in sala studio.

Un ottimo risultato che porta le ragazze isolane nell’olimpo regionale della danza, ma c’è di più: tra le ragazze seguire dalla Maestra Ilaria Donati vi è una danzatrice speciale che ha staccato, con decisione, il biglietto valido per la selezione del Talent Show Latino. Parliamo della bravissima Greta Di Costanzo, 11 anni e un talento vero e autentico per la danza.

Tanti successi tutti targati “il Tempio della Danza”, scuola nata solo 3 anni fa e già con un palmares di tutto rispetto.

Ma tra le ragazze che hanno preso parte alla tappa regionale, conquistando l’oro, vi è anche una danzatrice speciale.

Eleonora Buono, simpaticissima e bravissima (oltre che determinata) ragazza di 16 anni che, con grinta e energia, ha portato a termine le coreografie insieme alle sue colleghe dimostrando che, avere la sindrome di Down, non è per nulle uno svantaggio. Anzi.

Eleonora ha grinta e carattere, come dimostra il suo sorriso mentre realizza una ottima spaccata, e ha un bel rapporto con lo sport. Come ricorderete, infatti, a 12 anni esordì nel campionato federale Under 12 di volley con la casacca dell’Asd Ischia Pallavolo. Oggi, invece, Eleonora è una danzatrice provetta e, tra i tanti impegni scolastici (oggi frequenta l’IPS Telese di Ischia) non manca mai di recarsi in palestra e in sala danza per affinare la tecnica ed imparare le coreografie.

Un esempio, bello e sincero, da seguire.