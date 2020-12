Le proprietà dei semi di canapa e come utilizzarli

L’utilizzo dei prodotti derivati dalla cannabis sativa sta prendendo sempre più piede tra le persone, anche tra chi si mostrava inizialmente più scettico verso questo tipo di cose. La rivalutazione dei benefici che questa pianta può dare all’uomo nelle sue diverse declinazioni ha dato un vero e proprio slancio alla vendita di questi prodotti, tanto che molti sono gli shop che sono nati proprio a seguito di ciò.

In essi è possibile acquistare tante diverse tipologie di articoli, dai prodotti derivati già pronti ai semi ai fastflowering strains, e tutto ovviamente in maniera legale e senza problemi. Tra i prodotti migliori che si possono ricavare dalla cannabis sativa ritroviamo sicuramente i semi di canapa.

Questi sono molto utilizzati nella cucina orientale e si stanno diffondendo anche qui in occidente grazie agli strabilianti valori nutrizionali che li rendono quasi degli integratori di vitamine e proteine (e non solo) completamente naturali.

La completezza e l’unicità di questi valori nutrizionali li rende diversi persino da altri alimenti di origine vegetale. I semi di canapa sono costituiti per il 25% da proteine, ma la cosa fondamentale è che tra esse sono compresi praticamente tutti gli otto amminoacidi essenziali.

Che cosa si intende per amminoacidi essenziali? Questi sono degli amminoacidi fondamentali per il nostro organismo che però il nostro corpo non è in grado di produrre da solo; devono infatti essere introdotti con la dieta necessariamente.

Infatti quando noi introduciamo proteine nel nostro corpo,queste vengono scomposte all’interno delle nostre cellule nei loro costituenti, gli amminoacidi appunto. Dopodiché questi vengono riassemblati per formare i principali componenti delle cellule, contribuendo così al rinnovo cellulare.

Proprio per questo i semi di canapa vengono definiti alimenti proteici completi, poiché contengono tutti gli gli amminoacidi che ci permettono di attuare questo processo.

Ma non è finita qui, poiché i semi di canapa contengono tantissimi altri elementi utilissimi per il nostro organismo. Per quanto riguarda l’apporto vitaminico, anche questo è molto rappresentato al loro interno. Troviamo infatti buone quantità di vitamina E, la quale è un potente antiossidante attivo contro i radicali liberi e lo stress ossidativo.

I semi di canapa sono anche ricchi di sali minerali, come calcio, magnesio e potassio. Importante è anche la parte lipidica, composta principalmente da grassi insaturi. Parliamo di omega 6 e omega tre, i quali non solo sono presenti in buona quantità all’interno di questi semi, ma sono anche presenti nella giusta proporzione tra loro, ovvero con un rapporto di tre a uno. Questo è il rapporto che permette loro di esplicare le loro proprietà antiossidanti e di evitare la possibile azione pro infiammatoria.

Come utilizzare i semi di canapa in cucina

I semi di canapa hanno un sapore molto simile a quello delle nocciole e sono facilmente digeribili. Questo li rende utilizzabili in cucina in diversi modi, soprattutto per andare ad arricchire insalate o per prepare biscotti, dolci e prodotti da forno anche salati. Sono utilizzati anche per la produzione di pesti e salse.

Con essi è possibile preparare l’Hemp-fu, un prodotto molti simile al tofu ma dal sapore più deciso. Questo viene utilizzato spesso nelle diete vegane, dove c’è maggiormente bisogno di integrare alcuni prodotti che altrimenti queste persone non troverebbero nella dieta vegetale che seguono.

Macinando i semi di canapa si può ottenere anche la farina di canapa, molto nutriente e che, mischiata ad altre farine, può essere utilizzata per produrre pane, pasta, pizza e focacce.

Nella cucina orientale, in particolar modo in quella tradizionale giapponese, i semi di canapa sono utilizzati anche per produrre il Shichimi, che è una miscela di spezie e semi simile ad un peperoncino molto aromatizzato e di colore arancione molto caratteristico. Questo si utilizza per produrre zuppe e pietanze a base di riso.

I benefici dei semi di canapa

A conferire gran parte delle proprietà benefiche dei semi di canapa sul nostro organismo è soprattutto la grande presenza di acidi polinsaturi. Questi sono infatti molto utili per poter prevenire numerosi disturbi, come ad esempio arteriosclerosi, i disturbi cardiovascolari, le iperlipidemie come ad esempio l’ipercolesterolemia e la ipertrigliceridemia, l’artrosi, le malattie respiratorie come ad esempio la tracheite, la sinusite e l’asma, eczemi, acne.

Questi sembrano quasi essere una medicina naturale e la loro assunzione all’interno di una dieta bilanciata e costante può essere un ottimo modo per potersi mantenere in buona salute. Inoltre sembrano esserci benefici anche per quanto riguarda alcune ghiandole e per il sistema nervoso.

Conclusioni

Una vita sana, una dieta bilanciata in ogni sua parte e magari fatta da un professionista del settore, unito al consumo costante di questi semi di canapa, può favorire moltissimo la nostra salute e l’equilibrio del nostro organismo.

Procurarsi questi semi è tra l’altro molto semplice: si trovano in erboristeria, in rivenditori di prodotti biologici e naturali e anche in alcuni supermercati, oltre ovviamente ad essere disponibili su internet in shop online come ad esempio quello di SensorySeeds.

È quindi facile prendersi cura di se stessi e della propria salute a che e soprattutto a tavola, non rinunciando per questo al gusto e al creare ricette diverse e sempre nuove per favorire non solo la salute, ma anche l’appetito.