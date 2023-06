Le proposte per la gestione “CAS” del gruppo “Per Casamicciola”

Il Gruppo Consiliare “Per Casamicciola” ha ascoltato le esigenze di comitati, associazioni e cittadini direttamente coinvolti nella questione “erogazione CAS”. A seguito delle molteplici difficoltà espresse dai cittadini abbiamo deciso di invitare il Signor Sindaco e i Dirigenti del Comune di Casamicciola Terme ad adottare metodologie diverse per la gestione del contributo, affinché non si aggravi ulteriormente la vita quotidiana dei cittadini “terremotati” già martoriati da catastrofi naturali e burocratiche.

«Tra le richieste espresse si evidenzia come il termine del 05 luglio per la consegna della documentazione, così come fissato nell’avviso, parrebbe essere un termine perentorio, cosa peraltro inopportuna e incongrua dato che lo stesso dovrebbe avere natura ordinatoria. Da ciò discende che ove non si riesca nello stesso termine a produrre tutta la documentazione, il contributo di autonoma sistemazione per le posizioni ancora incomplete, debba essere comunque erogato salvo provvedimenti successivi in caso di perdurante inadempimento dopo la data appresso evidenziata.

Si sottolinea come gli attuali beneficiari del contributo abbiano già per due volte confermato la persistenza dei propri requisiti, pertanto, è sufficiente che gli stessi presentino e depositino solo una autocertificazione” e viste le difficoltà degli stessi a reperire in un termine così breve la documentazione completa, si chiede di slittare il termine ultimo almeno al 30 luglio 2023 […]».

Certi dell’attenzione di chi governa nell’applicare criteri di ragionevolezza ed efficienza, attendiamo un riscontro celere e positivo.