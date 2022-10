Le pagelle di Pomigliano-Ischia. Florio migliore in campo

Sempre più prima, sempre più capolista. Questa volta in solitaria. Il secondo appuntamento consecutivo distante dal Mazzella non spaventa l’Ischia di Enrico Buonocore: dopo il successo sul Savoia, i gialloblù si affermano anche sul Pomigliano. Partita più combattuta e complicata rispetto a quella con gli oplontini, ma una squadra deve dimostrarsi grande nell’arco dei novanta minuti. E, seppur ripresi due volte dagli avversari granata, la compagine isolana dilaga nel finale affidandosi alla concretezza e alla lucidità degli uomini più rappresentativi. Nel complesso, malgrado qualche amnesia sui calci piazzati, nessuno va sotto la sufficienza.

Scelta ardua tra Florio e Simonetti. Il fantasista offensivo sfodera una prestazione maiuscola con due gol e due assist, ma il premio di migliore in campo va al difensore: due finalizzazioni da rapace d’area di rigore, contribuisce alla vittoria dell’Ischia e toglie le castagne dal fuoco nel momento in cui il Pomigliano si fa sotto. Prezioso per il pare e, soprattutto, sul 2-2.

Mazzella 6.5 – È chiamato subito in causa da un traversone di Erbaggio, deve superarsi su Ragosta nel secondo tempo. Blocca i tentativi di Moccia e Abayian, nulla può sulle due reti incassate: totalmente incolpevole.

Matarese 6 – Svolge il suo compito sulla corsia di riferimento, spesso è alternato col collega sul versante opposto. Entra quasi a freddo in campo: deve sostituire l’infortunato Chiariello, il numero 67 non si fa trovare impreparato. (46’ De Simone 6 – Spreca una buonissima chance appena entrato, provvidenziale è il portiere nella circostanza. Tuttavia, il voto è in linea con la prestazione offerta)

Florio 8 – Da centrale di difesa a bomber riscoperto. Fissa il momentaneo 1-2 sugli sviluppi di un angolo con una zuccata in anticipo, riporta avanti l’Ischia nella ripresa col tris ancora su palla da fermo. Il suo tocco del 2-3 dà il via alla dilagante vittoria gialloblù. Perfetto.

Di Costanzo 6.5 – È sollecitato dagli avversari più volte, davanti ha un avversario tutt’altro che semplice da marcare. Fa il suo, limita le iniziative degli attaccanti granata e tiene a bada Abayian. Solidità e consistenza al reparto.

Mattera 7 – Sulla fascia destra è imprendibile, serve il motorino agli avversari per stargli dietro. Da una sua giocata sull’out nasce la prima rete di Simonetti: traversone al centro e tap-in vincente. È un elemento intoccabile nello scacchiere di Buonocore. (77’ Patalano 7 – Che impatto sul match! Prende la sfera a centrocampo, si invola verso lo specchio e non si fa ingolosire dal tiro: assist a Simonetti per il poker)

Matute 6.5 – È un valido play davanti alla difesa. Scherma i suoi compagni, rompe la manovra dei padroni di casa e cerca di far ripartire l’azione. Non mancano gli errori di misura in impostazione, ma è un profilo troppo essenziale per questa squadra.

Trofa 6 – Si vede meno in fase di supporto della manovra offensiva, più presente in copertura dove deve schermare le idee di Liberti e soci. Tutto sommato buona prova per l’8 ischitano.

Arcamone 6.5 – Molto positiva la prova del centrocampista. Fraseggia spesso con la catena mancina, accompagna il reparto d’attacco e duella in mediana con le maglie locali. Cerca anche qualche inserimento. (90’ Buono s.v.)

Ballirano 6 – È tra i più giovani in campo, ma sembra un veterano. Partita tattica, più che tecnica, per il classe 2005 che risulta fondamentale nello schieramento di partenza del mister.

Padin 6 – Un po’ più in ombra rispetto alle altre uscite, ma una gara senza gol può starci. Non è perfetto in occasione del pareggio di Liberti al 20’, ma si rifa con una performance di lotta e carattere contro i centrali di casa. (67’ Scalzone 7 – Poteva mancare la sua marcatura? Assolutamente no. Sigla la manita dell’Ischia e fa registrare il suo secondo gol consecutivo)

Simonetti 8 – È in giornata di grazia fin dalle battute iniziali. Mette in difficoltà Torino in due occasioni, poi timbra il cartellino su assistenza di Mattera. È una spina nel fianco per la retroguardia, converge spesso per scaricare il destro. Nel secondo tempo mette a segno altresì la doppietta personale. (87’ Cibelli s.v.)

Buonocore 7 – La sua squadra è forte e completa, ma è l’identità tecnico/tattica a stupire. Partita preparata nel migliore dei modi, malgrado qualche defezione. L’atteggiamento mentale del gruppo è giusto e anche la lettura dei cambi è azzeccata.