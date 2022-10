Le pagelle di Massa Lubrense-Ischia

Il primo intoppo stagionale, frutto di un atteggiamento probabilmente errato. La marcia dell’Ischia si ferma, una battuta d’arresto al Cerulli che mette in risalto qualche lacuna sul piano dell’attenzione. Prima sconfitta stagionale per la squadra di Enrico Buonocore che va sotto nel punteggio, non riesce a reagire concretamente e subisce il raddoppio nel finale. Una disattenzione individuale – quella di Matute – che costa cara alla brigata isolana. Il compito, adesso, sarà mettere alle spalle il tonfo sul campo del Massa Lubrense e riscattare il ko rimediato in campionato in Coppa Italia.

Mazzella 6 – Spesso inoperoso e per mezz’ora è ordinaria amministrazione. Non deve compiere parate importanti, è incolpevole sulle due marcature incassate. Un rigore centrale e un contropiede – forse in fuorigioco – di Jones decidono la sfida.

Florio 5.5 – Scodella qualche pallone in area alla ricerca dei compagni, accompagna la manovra. Lascia qualche spazio a Vacca, quest’ultimo ne approfitta e confeziona un assist filtrante al compagno per il 2-0 locale all’83’.

Chiariello 5.5 – Si potrebbe sottolineare il suo intervento falloso nell’occasione del rigore, ma sarebbe ingeneroso attribuirgli colpe nella circostanza. Fa quello che può, non riesce a neutralizzare la giocata di Marino. Guida bene il reparto, ma nel finale crolla assieme alla sua squadra.

Di Costanzo 6 – Gioca per un’ora, tiene a bada gli avversari che circolano dalle sue parti. La sua uscita sbilancia ulteriormente l’Ischia, si spalancano le praterie e i nerazzurri infilano il raddoppio. (60’ Arcamone M. 5.5 – Ha una buona chance per agguantare il pareggio, ma non è preciso. Entra bene, ma si perde col passare dei minuti)

Ballirano 6 – È tra i più positivi nella giornata no dell’Ischia. Calibra qualche traversone, cerca di offrire sempre una soluzione d’appoggio a Simonetti. Anche sui calci piazzati crea superiorità al limite dell’area.

Trofa 6.5 – L’uomo migliore per i gialloblù al Cerulli. Qualità, quantità e tanto lavoro nella doppia fase. La reazione dopo lo svantaggio porta la sua firma: bolide di destro dalla distanza che si stampa sul palo. Esce al ventiquattresimo del secondo tempo e cala l’intensità in mediana per gli isolani. (69’ De Luise 5.5 – Non ha troppi palloni giocabili, tant’è che l’Ischia non è pericolosa in zona offensiva)

Matute 4.5 – Partita macchiata da un suo errore in uscita, Marino gli strappa il pallone in piena area di rigore e si conquista la massima punizione. Eppure, la partita del play inizia bene con due conclusioni di destro. Poi, la disattenzione da matita rossa che spalanca la strada alla sconfitta.

De Simone 5 – Prestazione negativa, troppi palloni persi e poca incisività nelle due fasi. Il suo contributo è distante rispetto alle ultime uscite. (76’ Cibelli 5.5 – Ingresso nervoso per il centrocampista che rischia anche di beccarsi il doppio giallo)

Pesce 5.5 – Ci prova con qualche fiammata sulla corsia destra, cerca di creare la superiorità sulla fascia assieme alla discesa di Florio. Le idee, alcune volte, sono giuste. L’efficacia però non c’è. (60’ Starita 6 – Si rivede in campo dopo l’infortunio e nel finale è proprio lui ad essere insidioso nell’unica nota avanzata degli ischitani)

Padin 5 – Ha una buona chance al 43’ su assistenza di Pesce, ma non calibra bene la conclusione e il Massa Lubrense si salva. Continua il mal di gol per l’attaccante. (60’ Scalzone 6 – Porta più pericoli rispetto al collega e un suo colpo di testa batte Borrelli, peccato per la leggerissima posizione di offside. Potenzialmente è tra i più attivi)

Simonetti 6 – Ancora una prova positiva per il fantasista gialloblù che ci prova sia nel primo tempo sia nel corso della ripresa. Due conclusioni da annotare, una si stampa sull’esterno della rete. Quando parte sembra dare la sensazione di poter colpire.

Buonocore 5 – La preparazione della gara c’è, non cambia lo scacchiere di riferimento. Perde Mattera e si gioca la carta Pesce dall’inizio. Qualche responsabilità c’è sul piano dell’atteggiamento della squadra e sulla lettura dei cambi. L’Ischia si sbilancia troppo nel finale, complice anche la volontà di agguantare il pareggio. A trazione anteriore, però, i nerazzurri ne approfittano e siglano il 2-0. Un maggiore equilibrio avrebbe potuto tenere in bilico la partita fino al triplice fischio.