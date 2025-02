Le pagelle di Martina-Ischia: Rizzuto convince, Mattera gol meritato. Errico, l’autogol macchia la prestazione

L’Ischia Calcio raccoglie soltanto un punto a Matera. La squadra di Antonio Foglia Manzillo va vicinissima all’impresa: al gol di Giovanni Mattera risponde l’autorete di Errico a pochi secondi dal triplice fischio. Sfuma dunque il primo successo del 2025 per il gruppo.

Rizzuto 6.5 – I gialloblù trovano finalmente la coppia dei portieri? Nel primo tempo è bersagliato dalle iniziative degli avversari e si fa trovare sempre pronto, con interventi anche decisivi. Bravo nelle uscite e attento sulle conclusioni, trasmette sicurezza al reparto difensivo e al resto della squadra. Viene anticipato dal compagno ed è incolpevole nell’occasione del pareggio.

Pastore 6 – I mister decide di schierarlo da braccetto destro, cambiando dunque posizione rispetto alla partita precedente. Pronti via e ha una buona occasione: sugli sviluppi di una punizione, calcia dopo un batti e ribatti, chiamando Testagrossa alla parata. Rischia una sola volta nel duello con Giordani, lascia il campo nella ripresa (67’ Chiariello 6 – Il Matera non riesce ad impensierire la retroguardia ischitana, il suo ingresso consegna energie nuove e ulteriore solidità al pacchetto difensivo).

Giuseppe Mattera 6.5 – Sta ritrovando la giusta condizione. Quando la difesa è schierata domina: anticipa gli attaccanti, legge le intenzioni degli avversari e interviene. Nell’uno contro uno va maggiormente in difficoltà. Guida i compagni e la squadra sembra portare a casa un clean sheet, poi allo scadere arriva la beffa.

Errico 5 – Fino al 96’ è tra i migliori in campo. In chiusura è quasi impeccabile, deve perfezionare la capacità di costruzione dalle retrovie perché sbaglia ancora qualcosa. Nell’ultimo giro di lancette fa il pasticcio: decide di intervenire prima di Rizzuto (completamente solo) e devia nella propria porta, con un tentativo di allontanare la sfera disastroso.

Giovanni Mattera 6.5 – Lascia il segno sulla partita al 54’. Sulla pennellata di Vrdoljak da calcio piazzato, l’esterno prende il tempo al difensore e insacca con un grande colpo di testa. Un vantaggio inatteso e un gol meritato. In fase difensiva deve fare i conti con le qualità di Kernezo che riesce a passare pochissime volte.

Giacomarro 6 – Il Matera è una squadra forte a metà campo, il compito del numero 26 è quello di aiutare nel recupero e provare a capovolgere l’azione. In un paio di situazioni l’Ischia riparte anche bene, facendo sfumare l’azione sulla trequarti. Buona gara in copertura, ma non riesce ad accompagnare con continuità (72’ Trofa 6 – Staffetta in mediana e più solidità in una fase delicata del match, rispetta le indicazioni del tecnico).

Vrdoljak 6.5 – Può dare tanto ai gialloblù perché le qualità ci sono. Dalle palle inattive si sviluppano importanti occasioni per la squadra. Il suo contributo in trasferta non manca: si incarica della battuta della punizione che Mattera trasforma, un suggerimento perfetto e assist collezionato per il metronomo.

D’Anna 6 – Corre tanto e si fa sentire, arriva stremato alla fine ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Foglia Manzillo gli concede più libertà, soprattutto in fase offensiva dove deve provare ad incidere con gli inserimenti. Quando i padroni di casa sono in possesso del pallone ripiega, interrompendo diverse potenziali azioni (91’ Patalano 5.5 – In altre occasioni sarebbe senza voto, ma sbaglia la gestione di un contropiede).

Onda 6 – Il mister gli concede continuità sulla fascia sinistra, alterna giocate positive a momenti di distrazione. Nel primo tempo si perde due volte l’uomo e sbaglia le diagonali difensive. In attacco tenta di innescare le punte. In avvio di ripresa salta un avversario e con un cross cerca di servire Talamo e Piszczek che non arrivano sulla palla (87’ Desiato 6 – Trova posto sulla corsia con l’obiettivo di dare garanzie. Buon ingresso, ma sono pochi i minuti per dare un giudizio completo).

Talamo 6 – Tanto lavoro di fraseggio con i compagni e da seconda punta prova a mettere la sua firma sulla gara. Dopo la mezz’ora di gioco non riesce ad approfittare di un errore di Testagrossa con la difesa che rimedia. Al 65’ si rivede dalle parti dei biancazzurri con una conclusione. Prestazione comunque positiva per l’attaccante.

Piszczek 5.5 – Attira le attenzioni degli avversari che non gli lasciano spazi negli ultimi metri. A metà prima frazione prova a creare qualche affanno alla retroguardia di Torrisi, ma i difensori chiudono in angolo. Ad inizio secondo tempo non trova il tocco vincente sul passaggio di Onda. Gioca spalle alla porta e viene servito pochissimo dai rifinitori, manca la zampata (82’ Padulano 6 – Non riesce a dare imprevedibilità, entra nel momento di pressione della formazione locale).

Foglia Manzillo 6 – La sua prima Ischia dimostra carattere e personalità, proprio quei fattori richiesti dal mister alla vigilia dell’incontro. Conferma l’undici visto una settimana prima e le risposte sono convincenti, gioca un po’ con l’orologio sulle sostituzioni e va ad un passo dal blitz. Peccato.