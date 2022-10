Le pagelle di Ischia – Villa Literno: Davide Trofa MVP

Riecco l’Ischia. Dopo una settimana non semplice, caratterizzata da due ko di fila (di cui uno pesante che è costato l’addio alla Coppa Italia), la formazione di Enrico Buonocore torna a ruggire. In una cornice di pubblico importante allo Stadio Mazzella, i gialloblù battono il Villa Literno nel big-match dell’ottava giornata, rispondono al Napoli United e si riprendono la vetta solitaria della classifica del Girone A.

Gemito 6.5 – È una partita di normale amministrazione per l’estremo difensore. Al quarto d’ora, tuttavia, è provvidenziale sull’unica amnesia della difesa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prima Severino e poi Lagnena impegnano il guardiano isolano che tiene imbattuta la porta ischitana per la terza volta in stagione.

Florio 6.5 – Sulla catena di destra è protagonista nella doppia fase. Spinge quando deve, tiene a bada il diretto marcatore con una prestazione di spessore. Riscatta la prova opaca dell’Arcoleo e ritrova un buon voto in pagella.

Chiariello 6.5 – Gli attaccanti avversari provano ad imbastire qualcosa in chiave offensiva, il centrale di Buonocore alza il muro assieme ai colleghi e lascia le briciole. Performance di spessore per il numero cinque.

Di Costanzo 6.5 – Il suo omonimo in casa biancorossa prova a sgusciare, il difensore non fa gli onori di casa e blinda la retroguardia. Anche lui si riscatta dopo il poker rimediato in Coppa contro l’Acerrana.

Mattera 6.5 – Il mister lo sposta sulla linea dei difensori, sul versante sinistro. Una scelta azzeccata perché con Simonetti costruiscono una fascia incontenibile. A tratti ricorda quella attuale del Milan Campione d’Italia. Si sovrappone, chiude quando deve ed è una spina nel fianco per gli avversari.

Arcamone M. 6.5 – Meglio rispetto a qualche giorno fa, ottiene ancora la conferma dal primo minuto e abbina la qualità alla quantità. Ottima prova per il centrocampista che esce tra gli applausi del Mazzella (82’ Patalano 6 – Ha la chance per il poker, ma si divora l’occasione nel recupero).

Matute 6.5 – È tornata la diga in mezzo al campo. Più lavoro difensivo, non si spinge mai sulla mattonella della conclusione. Buona partita disputata dal play gialloblù dopo due gare al di sotto delle aspettative.

De Simone 7 – Grandissimo match giocato dal numero ventidue che lascia la sua firma col tap-in che vale il raddoppio. Corre, pressa, s’inserisce e segna: una valida pedina nello scacchiere dell’Ischia (71’ Arcamone K. 6 – Entra con la partita già indirizzata, svolge il compito affidatogli)

Trofa 8 – MVP di giornata. Buonocore gli cuce l’abito dell’ala destra nel tridente, il capitano non delude. Sontuosa prestazione col gol del vantaggio firmato al 2’ su errore di Merola e con l’assist di prima intenzione a De Simone nell’azione del raddoppio. È il migliore in campo contro il Villa Literno, l’uomo sul quale il tecnico fa affidamento certo.

Padin 6 – Nel primo tempo, su disattenzione di Idioma, ha l’opportunità per andare in rete ma spedisce sul fondo da buona posizione. Tanto lavoro sporco per i compagni, resta ancora a secco e senza gol (64’ Scalzone 7 – Timbra il cartellino su suggerimento di Simonetti, fornisce un buon assist a Patalano che non concretizza. Ottimo approccio alla gara).

Simonetti 7 – Altra grande partita per il laterale offensivo sulla corsia mancina. Sventaglia per Trofa nell’occasione del raddoppio, mette in ginocchio la difesa casertana con le sue accelerazioni palla al piede. È sempre nel vivo della manovra. Nella ripresa, serva il cioccolatino a Scalzone per il tris (75’ Cibelli 6 – Buon ingresso, si ritaglia un’occasione interessante ma il destro esce di un nulla).

Buonocore 7 – Finalmente si rivede la sua squadra. Quella fatta di carattere, di gioco e di mentalità. Indovina la formazione e gli esperimenti lo premiano. Perfetta anche la lettura della sfida e gli inserimenti dalla panchina. Dà una scossa all’ambiente dopo giorni non semplici e si riprende la testa della graduatoria.