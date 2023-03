Le pagelle di Casoria-Ischia. Che Padin! Entra, spacca e segna

Gemito 6.5 – Per larghi tratti inoperoso, ma la sua parata su Battaglia nella prima parte di gara vale un gol. Si abbassa con la rapidità di un gatto e sventa l’unica minaccia avversaria quando la partita è in equilibrio.

Florio 6.5 – I clienti dalle sue parti non sono semplici da tenere d’occhio, partecipa alle azioni da gol e non lascia spazi ai calciatori in maglia bianca. Quando può non fa mancare il suo apporto in fase offensiva.

Chiariello 7 – Dalle sue parti si aggira Orefice, calciatore di punta dei padroni di casa. Difende con la solita intelligenza, nella lettura e negli interventi. È un muro, superarlo è sempre più complicato.

Pastore 7 – Impegna due volte Capece. La prima incornata scheggia anche la traversa, la seconda è troppo debole. Salva il risultato sul tentativo di Liguori a porta sguarnita. Col collega di reparto porta il bunker anche sulla terraferma.



Mattera 6.5 – Il peso del giallo e la fantasia di Liguori sono tutt’altro che impegni banali da rispettare. Concede il nulla al talento viola, è pressoché perfetto in ogni situazione. E anche in termini di personalità non fa mancare la sua voce (83’ Matarese s.v.)

Trofa 6.5 – Grandissima prova del capitano che si dedica soprattutto alla fase di non possesso, spezzando la manovra locale. Si porta anche in avanti con continuità e cerca di offrire una soluzione alternativa ai compagni.

Matute 6.5 – Gigante in mezzo al campo, detta i tempi della manovra e scherma bene la difesa. Neutralizza qualsiasi pallone arrivi nelle sue zone di competenza, tra le migliori prestazioni della stagione.

Arcamone M. 6.5 – L’età potrebbe rappresentare un alibi, il giovanissimo gialloblù offre una partita di personalità e di attenzione. Lotta con i centrocampisti avversari e cerca sempre di bloccare le linee di passaggio (82’ Patalano s.v.)

Cibelli 7 – Spreca una buona chance ad inizio secondo tempo, ma la sua invenzione porta Longo alla rete del vantaggio. Il mister, nelle ultime settimane, scopre una variante sulla destra e Cibelli continua a non sbagliare (73’ Arcamone K. 6.5 – Entra per dare peso al centrocampo, la sua duttilità aiuta la squadra nel finale)



Longo 7.5 – Nella sua rete c’è tutto. La capacità di riconquistare la sfera, la caparbietà di vincere il rimpallo e la lettura dell’azione con l’inserimento in area. Poi le finte che mandano in tilt il difensore e la sfera sotto la traversa. Bomber (56’ Padin 8 – Entra e spacca letteralmente la partita. Confeziona il cioccolatino per il raddoppio di Simonetti, poi scatta sul filo del fuorigioco per la seconda volta e firma il tris. Giocatore totale quando in giornata, una fortuna averlo)

Simonetti 7.5 – Ci ripetiamo: qualsiasi aggettivo sarebbe superfluo. L’Ischia viaggia al primo posto in classifica, lui blinda la vetta nella speciale graduatoria dei capocannonieri. E il gol del raddoppio, pesante come un macigno, è probabilmente il più facile realizzato in stagione (82’ Di Costanzo)

Buonocore 7.5 – Il mister non cambia nulla e conferma l’undici di partenza della settimana precedente. La squadra gioca bene, a tratti benissimo, e costruisce numerose occasioni pericolose. Tuttavia, a fare la differenza è l’atteggiamento e la mentalità di un gruppo ormai consapevole dei propri mezzi.