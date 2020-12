Le migliori sigarette elettroniche: dove comprarle online

Per smettere di fumare esistono diverse soluzioni, ma ce n’è una che negli anni si è rivelata più efficace di altre. Stiamo parlando della sigaretta elettronica, un metodo che permette di dire addio alla sigaretta in maniera progressiva riducendo anche il rischio di possibili ricadute.

Passando a una e-cig, infatti, è possibile mantenere quell’abitudine fisica e sensoriale che fa del fumo una consuetudine irrinunciabile, con il vantaggio di poter ridurre il quantitativo di nicotina e limitare, di conseguenza, la quantità di sostanze dannose inalate.

Diversi studi confermano infatti che passare dalle sigarette combuste a quelle elettroniche permette di ridurre del 95% i danni da fumo. Ma i vantaggi che ne derivano sono numerosi, soprattutto se si pensa al beneficio economico che consegue dalla riduzione delle classiche sigarette.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che, oggi, il mondo dello svapo ha progettato diverse soluzioni di e-cig per venire incontro ai bisogni dei tanti consumatori: ogni modello si adatta infatti a una precisa tipologia di fumatore, così da garantirgli una migliore esperienza di svapo e ridurre le possibilità di ricaduta.







Principianti ed esperti: tipi di sigarette elettroniche

Le tipologie disigarette elettroniche sono numerose, ma quelle adatte ai neofiti dello svapo sono soprattutto due: la prima è la sigaretta elettronica a penna che, per la sua forma, simile a quella di una classica sigaretta, è ideale per chi vuole smettere di fumare, ma non vuole rinunciare alla gestualità di una routine consolidata.

La seconda è la pod mod, una e-cig piccola, compatta e leggera la cui caratteristica è quella di presentare l’atomizzatore nella parte superiore. Si affiancano all’offerta per i meno esperti anche numerosissimi starter pack, in genere composti da una e-cig, diversi liquidi completi e tutto l’occorrente per iniziare a svapare.

Le sigarette elettroniche pensate per gli esperti dello svapo, invece, hanno caratteristiche leggermente diverse: presentano una forma più robusta, una batteria più performante e uno svapo dalle caratteristiche sensibilmente più incisive.







Dove acquistare le migliori sigarette elettroniche

Che si tratti di e-cig per principianti o di sigarette elettroniche per intenditori, internet è il luogo migliore per acquistare la soluzione giusta.

Oggi, ad esempio, neofiti ed esperti si danno appuntamento su Svapoebasta, un portale che annovera un’enorme varietà di vaporizzatori, sempre appartenenti alle migliori marche. A fare di questo e-commerce una risorsa per lo svapo è la possibilità di trovare prodotti dalle descrizioni accuratissime, selezionati da veri esperti che ne illustrano peculiarità, punti di forza, modi d’uso e pubblico di destinazione.

Su Svapoebasta, ad esempio, è possibile acquistare sia le e-cig adatte al tiro di polmoni sia quelle per svapare di guancia, le prime in grado di garantire un quantitativo di vapore maggiore e in genere destinate ai neofiti, le seconde con un hit maggiore, ideali per un’utenza abituata alla classica sigaretta.

Sull’e-commerce è disponibile trovare una delle migliori selezioni di pezzi di ricambio e per tutte le classiche operazioni di pulizia e manutenzione; senza contare la possibilità di acquistare liquidi di tutti i gusti, sia nelle soluzioni pronte all’uso sia quelle da personalizzare.

Acquistare una sigaretta elettronica su Svapoebasta.com è inoltre più conveniente rispetto ai classici punti vendita fisici. Il portale propone, infatti, sconti imperdibili, una raccolta punti che restituisce una percentuale di quanto speso, da utilizzare per gli acquisti successivi, e una serie di coupon in costante aggiornamento per usufruire di promozioni e spese di spedizione gratuite.

Questa formula di acquisto, che si affianca a un customer care efficiente e a un servizio di consegna rapidissimo, è inoltre tra le più elogiate sui principali portali di recensione online: un successo che ha permesso all’e-commerce, nel suo primo anno di attività, di registrare un fatturato mensile in costante aumento del 30%.