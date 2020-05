Le lacrime della Bellanova in diretta: “Lo Stato vince sul caporalato”

ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili, da oggi” i lavoratori sfruttati nelle campagne “potranno accedere ad un permesso di lavoro, sono persone che riacquisteranno la loro dignita’”. Lo ha detto la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, commuovendosi, in diretta, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha varato il decreto Rilancio.

“Da oggi vince lo Stato, piu’ forte del caporalato”, ha aggiunto la Bellanova.

Dura la reazione del leader della Lega Matteo Salvini: “Le lacrime del ministro Bellanova (Fornero 2) per i poveri immigrati, con tanti saluti ai milioni di italiani disoccupati, non commuovono nessuno”.

“Centinaia, forse migliaia di italiani in queste settimane hanno pianto, magari di notte, di nascosto dai loro figli, schiacciati dalla disperazione per aver perso tutto, o per timore di perdere tutto. Aspettando un aiuto che non e’ arrivato mai. Stasera il Ministro Bellanova si e’ commossa. Ma per la regolarizzazione degli immigrati. Io sinceramente sono basita”, scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

