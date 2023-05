Le Isole Minori protagoniste del Blue Forum organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina

Il modello “isole minori” é stato il protagonista della prima giornata del 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum in corso a Gaeta.

“Siamo una Nazione di Mare e dal Mare deve partire un nuovo modo di intendere l’economia e lo sviluppo dei nostri territori. Le Isole Minori italiane sono territori unici al mondo, rappresentano una grande ricchezza economica, sociale e culturale, sono laboratori di innovazione naturali e l’ANCIM, che mi onoro di presiedere, é a disposizione del Governo per la condivisione di esperienze e progettualità, un Governo che finalmente riconosce le nostre peculiarità ed esigenze. Voglio ricordare, infatti, la recente modifica dell’art. 119 che ha inserito in Costituzione il principio di insularità, una conquista fondamentale per i nostri territori.

Ringrazio tutti i partecipanti al Summit e i Ministri che dimostrano la loro tangibile vicinanza alle Isole Minori, sono certo che da queste giornate di incontri emergeranno anche nuove opportunità per le nostre amate isole.” dichiara Francesco Del Deo, presidente ANCIM.