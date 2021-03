Le isole italiane da vedere almeno una volta nella vita

Senza ombra di dubbio, l’Italia offre una serie di isole che meritano di essere visitate almeno una volta nella vita. Si tratta nella maggior parte dei casi di posti unici nel loro genere, diversi per caratteristiche e per bellezza. Da nord a sud, non sono affatto poche le isole del Belpaese che sono caratterizzate da un mare cristallino e da una storia artistica eccezionale.

Sardegna

Sicuramente tra le isole più affascinanti troviamo la Sardegna. Qui non si può godere soltanto di un mare eccezionale, ma anche di diversi paesaggi unici per la loro bellezza e per la loro storia. Si tratta di un posto dove ci si può rilassare, ma al contempo ci si può anche dedicare a delle esplorazioni ed escursioni. Impossibile andare in Sardegna e non visitare Cagliari, il capoluogo. Qui si potranno visitare tantissimi edifici storici, come la Cattedrale, e fare un giro sul lungomare. Ma anche Alghero, Nuoro e Porto Cervo sono assolutamente meravigliose. Se poi hai voglia di tuffarti nell’antichità, allora visita i Nuraghi, per scoprire i mille segreti di una civiltà unica. La Sardegna è collegata in maniera ottimale ed è raggiungibile via nave da tante località, come Piombino, Civitavecchia, Livorno, Genova, Napoli, Palermo e Trapani.

Sicilia

Altra isola italiana impossibile da non visitare almeno una volta nella vita. Oltre alle isole Eolie, e ad altre località famose prevalentemente per la bellezza del mare, in Sicilia c’è così tanto da vedere che è difficile riassumerlo in poche righe. Da Taormina a Catania, passando per San Vito Lo Capo. Ma come fare a non visitare la Valle dei Templi ad Agrigento? Un sito riconosciuto a livello internazionale per la sua importanza storica. Impossibile, poi non citare il capoluogo, Palermo. Palazzo dei Normanni, la Cattedrale, la Chiesa della Martorana, sono solo alcune delle bellezze visitabili a Palermo. Anche in questo caso, raggiungere la Sicilia e il capoluogo è facilissimo, ci sono numerosi traghetti che partono da diversi porti in Italia, informati sulla durata del viaggio in traghetto tra Napoli e Palermo, ad esempio, e scopri quanto è facile raggiungere la Sicilia.

Ischia e Capri

Due tra le isole campane più apprezzate al mondo, entrambe sono diventate nel corso degli anni delle mete preferite da tantissimi turisti e vip internazionali. Si tratta di luoghi unici per la loro architettura e per il mare cristallino. Anche in questo caso, Ischia e Capri sono collegate sicuramente in maniera molto congeniale con gran parte del resto d’Italia.

Isola d’Elba

Quant’è bella, poi, l’isola d’Elba? La più grande isola dell’arcipelago toscano è caratterizzata da un mare eccezionale e da paesaggi unici nel loro genere: sembra di stare in montagna e al mare allo stesso tempo. Tante le cose da vedere, anche qui, dalle miniere di ferro alla villa di Napoleone Bonaparte.

Isola di Ponza

Meravigliosa anche l’isola di Ponza. Questa è stata, in passato, meta di monaci che si rifugiavano nelle magnifiche grotte caratteristiche. Gran parte del territorio è praticamente disabitato: mare eccezionale e paesaggi coloratissimi.