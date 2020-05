Le invenzioni del Mattei

Elena Mazzella | Nessuno più li ferma. Il loro obiettivo è ormai chiaro: proteggere chiunque si prenda cura dei più indifesi. Parliamo degli ingegnosi ragazzi del Mattei che in questi giorni stanno dando una grande lezione di solidarietà per far fronte all’emergenza causata dalla pandemia globale che purtroppo non ha risparmiato, come ben si sa, la nostra comunità isolana. Perché forse l’unica certezza che abbiamo per fronteggiare ed allontanare il virus è quella di proteggerci bene con dispositivi di sicurezza oltre ad un opportuno distanziamento sociale. E nella fase due, iniziata da qualche giorno, è più che mai doveroso il buon senso civico da parte di tutti noi.

Le loro ingegnose visiere protettive sono ormai richiestissime da medici, infermieri, Protezione Civile, operatori sanitari e dai tanti volontari che si espongono in prima linea per aiutare a combattere il Covid19.

Today for tomorrow, questo il nome del progetto ideato dall’alunno Lorenzo Florio, maturando dell’istituto tecnico E.Mattei di Casamicciola, va avanti grazie all’industrioso lavoro di un gruppo di giovani che, rimboccatosi le maniche, producono circa 40 visiere al giorno da donare gratuitamente. La consegna delle prime cento mascherine avvenne, come già raccontato tra le righe di questo giornale, circa una settimana fa agli operatori dell’ospedale Rizzoli che stanno combattendo in prima linea l’emergenza sanitaria.

L’ultima consegna di questi preziosi dispositivi di sicurezza è avvenuta nella giornata di ieri presso il comune di Barano. Lorenzo ha consegnato personalmente le visiere protettive al sindaco Dionigi Gaudioso in presenza del vice sindaco Raffaele Di Meglio e l’assessore Daniela Di Costanzo.

“In questo maledetto periodo, attraverso piccoli gesti, chi più e chi meno ha contribuito e sta contribuendo a combattere questo nemico invisibile chiamato Covid19, dichiara il vice sindaco di Barano. “Anche il semplice rimanere a casa, l’indossare la mascherina o i guanti, è un gesto per combatterlo! Poi un gruppo di ragazzi, attraverso l’ingegno lo studio e la tenacia, si inventa il modo di fornire a chi può averne bisogno, uno degli strumenti per affrontare questa lotta! Stamattina Lorenzo Florio ideatore del prog. “T4T” ha consegnato al Comune di Barano nelle mani del sindaco Dionigi Gaudioso, le visiere protettive da lui progettate, che verranno utilizzate dalla Protezione Civile, dai vigili urbani e dai dipendenti che avranno contatto con il pubblico. Al mio compaesano Lorenzo e a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto, va il mio più sincero grazie per questo splendido gesto di altruismo”.

Ma come nasce il progetto?

Semplice, Lorenzo proprio non ce la faceva a stare con le mani in mano e ad assistere passivamente a ciò che stava accadendo. Mosso dalla sua passione per la tecnologia, ha deciso di rendersi utile e di creare un qualcosa che potesse aiutare la comunità. Con il suo spirito coinvolgente ha convinto altri suoi coetanei a collaborare, sostenendosi dall’inizio con mezzi propri e creando poi una raccolta fondi per poter continuare a produrre quante più visiere possibili da donare gratuitamente.

Il progetto si avvale della collaborazione con studenti dell’isola tra i quali Giada Florio, Giuseppe Base e Luigi Vitolo con il supporto di docenti tra cui Antonio Grieco, Carmine Grasso, Anna Amarante e Maria Di Meglio, ed è stato realizzato completamente a distanza, che grazie alla collaborazione di docenti e allievi rappresenta un chiaro esempio di DAD.

“Questi giovani maturandi dell’indirizzo di Grafica hanno letteralmente rivoluzionato la didattica a distanza” sottolineano i tutor. Grazie alla loro praticità infatti, gli studenti hanno abolito le barriere poste dai monitor e sono riusciti a realizzare dispositivi di sicurezza lavorando da casa a ciclo continuo seguiti passo per passo dai loro insegnanti.

“Today for tomorrow – T4T, è un lodevole progetto ideato e realizzato completamente a distanza, un chiaro esempio di didattica a distanza” ci spiega il prof. Grieco. “Un progetto distribuito sulla rete con il contributo di allievi e docenti del corso di elettronica del Mattei. Una sperimentazione che ne ha dimostrato la fattibilità realizzativa (di ben 40 visiere al giorno prodotte) per poi distribuirle a titolo completamente gratuito a medici e ospedali. Questa idea verrà poi discussa durante l’esame di stato”.

L’emergenza Covid-19, oltre che per l’assoluta novità dell’obbligo di distanziamento sociale ed isolamento, ha portato a far fronte ad una elevata richiesta di materiale sanitario e nella fattispecie di dispositivi di protezione da fornire a medici, infermieri e personale sanitario, ma anche a tutte le forze dell’ordine, le associazioni e gli enti che stanno fronteggiando l’emergenza. La crucialità di queste figure impone di rendere il loro lavoro, già durissimo, sicuro e protetto.

Professori ed alunni rivolgono un ringraziamento speciale al Preside Antonio Siciliano che si è mosso in prima linea per la divulgazione e l’appoggio di questa iniziativa.

L’Istituto MATTEI di Casamicciola ha avviato inizialmente la stampa in 3D di supporti per le visiere.

Successivamente, nel giro di pochi giorni è stato creato un piccolo team: chi si occupa di promuovere il progetto sui social, chi realizza video e chi ha subito ordinato una stampante 3D per incrementare la produzione; insomma una perfetta macchina operativa in cui ognuno mette a disposizione le proprie competenze.

“Abbiamo deciso di creare una raccolta fondi per poter coprire il costo delle materie prime” ci fa sapere Lorenzo. “Manodopera e buona volontà ce la mettiamo noi. Lo scopo della nostra iniziativa non ha fini di lucro, infatti tutte le visiere verranno donate, innanzitutto al personale dell’ospedale Rizzoli, poi le offriremo a protezione civile e forze dell’ordine e a quanti, offrendo un servizio alla collettività, ce ne faranno richiesta.

La scelta del nome del progetto “Today for Tomorrow” (T4T) vuole proprio rappresentare il nostro impegno di oggi per un domani più sicuro e migliore per tutti”.

E non tardano ad arrivare richieste delle fortunate realizzazioni anche dalla terraferma: nei giorni scorsi infatti è partita una spedizione per Napoli per far fronte ad un’emergenza sanitaria. Ma molti pezzi sono già stati donati alla Protezione Civile di Forio, al personale medico e assistenziale di Villa Mercede e ai volontari della Croce Bianca. La produzione continua a ritmo serrato, poiché sono previste in questi giorni consegne al centro analisi di Ischia e alla Pro Loco di Lacco Ameno.

Per chiunque volesse sostenere la raccolta fondi per reperire i materiali per la produzione delle visiere, basta collegarsi alla pagina Facebook Today for Tomorrow e cliccare sul link per la donazione on line.

Riteniamo che questi vulcanici ragazzi, degni figli della nostra isola nonché nostro futuro, vadano incoraggiati. Con la loro inventiva, manodopera ma soprattutto con il loro cuore, ci dimostrano che la solidarietà non ha né confini né età. A noi non resta che sostenerli!