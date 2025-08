“Le hanno fatto ascoltare la mia voce finta registrata”. Graziella Esposito: “Così hanno derubato mia mamma di 83 anni”

Il racconto in prima persona di come 3 malfattori hanno derubato un’anziana mamma di 83 anni nella calma e nell’isolamento di “Casa Lauro” ad Ischia

Dopo la paura, la voce della denuncia. Graziella Esposito ha scelto di raccontare quanto accaduto a sua madre, anziana e sola, vittima di una truffa studiata nei minimi dettagli. Un racconto lucido e toccante, che mette in luce non solo la crudeltà del raggiro, ma anche la forza della reazione, la collaborazione con i Carabinieri e l’importanza di non restare in silenzio. La sua testimonianza è quella di chi ha visto la propria famiglia colpita nel cuore, ma ha deciso di parlare perché “denunciare è fondamentale, anche solo per una telefonata sospetta”.

Graziella Esposito, stavolta non la incontriamo per raccontare un successo sportivo – come spesso accade qui a Ischia, dove è molto conosciuta – ma per una vicenda dolorosa, un fatto di cronaca che lascia il segno. Tua madre, anziana, è stata vittima di una truffa meschina, messa in atto da un ragazzo di appena 16 anni. Le ha portato via denaro e gioielli, parte della memoria di una vita. Il giovane è stato poi fermato dai Carabinieri. Puoi raccontarci come siete arrivati alla denuncia? Cosa è accaduto esattamente? E soprattutto, cosa ti ha raccontato tua madre?

“Ieri mattina, intorno alle 11:40, ho provato a chiamare mia madre, come faccio di solito. Ma il telefono risultava occupato. Non mi sono allarmata subito, perché a volte capita che non rimetta bene la cornetta, e quindi ho pensato che fosse uno di quei casi. Quello che però riconosco di aver sbagliato è di non essere salita subito a casa sua, che si trova a una trentina di metri dalla mia. Ho aspettato, come ogni giorno, che arrivasse mezzogiorno, mezzogiorno e dieci, l’orario in cui vado da lei per aiutarla a preparare il pranzo. A quell’ora sono uscita di casa, e mentre scendevo per imboccare la salitina che porta alla sua abitazione, ho incrociato un ragazzo. Aveva un’andatura un po’ strana, camminava con passo marcato, parlava al telefono guardando verso terra. Un comportamento che mi è subito sembrato sospetto, tanto che ho iniziato a osservarlo. Anche perché qui, a Ischia, più o meno ci conosciamo tutti, e quel volto non mi era affatto familiare…”

Siamo a Ischia, in via Antonio De Luca, quella che da tutti è conosciuta come “Casa Lauro”. Una zona interna, nella parte alta dell’isola, poco accessibile e per nulla turistica. È corretto dire che si tratta di un’area dove non si passa per caso, ma dove ci si deve proprio dirigere appositamente? Anche per questo, forse, la presenza di quel ragazzo ha attirato subito la tua attenzione?

“Sì, infatti, quel ragazzo che stava scendendo a piedi mi ha subito colpita. L’ho osservato con attenzione, mi sembrava avere un atteggiamento strano. Indossava una maglietta bianca, jeans larghi, scarpe da ginnastica bianche. In un primo momento mi era sembrato avesse un pizzetto, ma poi ho capito che si trattava solo di un baffetto. I capelli erano rasati, come usano molti ragazzi oggi. Ho proseguito salendo verso casa di mia madre. Quando ho aperto il cancello, l’ho trovata già all’ingresso del portone, ancora al telefono. E lì ho capito subito che c’era qualcosa che non andava: quei truffatori la tenevano costantemente impegnata al telefono, per impedirle di parlare con chiunque. Quando mi ha vista, era sconvolta.

Mi ha detto: “Ma come? Tu stai qui? Mi stanno dicendo che sei a Napoli, che hai avuto un incidente, che hai ferito gravemente una certa signora Molinari. E che per non farti arrestare devo consegnare tutto quello che ho”. A casa sua, non era salito direttamente il ragazzo di 16 anni. A entrare era stato un altro giovane, che si era finto avvocato. Il sedicenne, in realtà, era rimasto fuori a fare da palo, giù per le scale. Il falso avvocato, invece, si è presentato con modi convincenti e ha convinto mia madre a consegnare tutto ciò che possedeva. Lei, spaventata e confusa, ha aperto i mobili e ha tirato fuori risparmi e gioielli. Poi se ne sono andati rapidamente, lasciandola sotto shock. Una cosa che ci ha colpito molto è che quel ragazzo ha filmato tutto mentre prendeva i soldi. Doveva probabilmente registrare un video per dimostrare ai suoi complici o ai superiori la cifra effettivamente raccolta. Quella registrazione è stata utile anche ai Carabinieri, perché ha documentato visivamente l’entità del furto. Mia madre, per la paura, non ricordava con esattezza quanti soldi avesse in casa, quindi questo dettaglio è stato importante per ricostruire la dinamica della truffa”.

Torniamo un attimo alla ricostruzione degli eventi. Tu arrivi a casa di tua madre, la trovi all’ingresso, ancora al telefono, visibilmente sconvolta, e ti dice: “Ma come, tu stai qua?”. Da lì in poi cosa succede? Come avete capito di essere state vittime di una truffa e come è partita la denuncia?

“Appena ho capito cosa era successo, ho contattato immediatamente i Carabinieri. Ho fornito subito l’identikit del ragazzo che avevo incrociato poco prima: maglietta bianca, capelli rasati, jeans larghi, scarpe da ginnastica bianche. I militari si sono attivati con grande tempestività e si sono diretti subito verso il porto, perché ormai si era vicini all’orario di partenza di un aliscafo, intorno alle 13:10. Mi hanno detto che stavano controllando anche il porto di Casamicciola, nel caso i truffatori avessero provato a lasciare l’isola da lì. Il ragazzo è stato individuato tra i passeggeri in attesa dell’imbarco. I Carabinieri, una volta riconosciuto, hanno iniziato a girargli intorno. Lui, sentendosi accerchiato, ha perso sicurezza.

Lo hanno fermato, identificato e portato in caserma. Una volta lì, ha iniziato subito a collaborare, facendo i nomi dei suoi complici, tra cui il ragazzo che si era presentato a casa di mia madre fingendosi avvocato. Quest’ultimo, a differenza del sedicenne, io non l’ho mai incrociato: probabilmente è riuscito ad allontanarsi prima, separandosi dal resto del gruppo. In caserma, mia madre ha ricostruito tutto ciò che le era accaduto, e da lì le indagini hanno preso un’accelerazione. Inizialmente avevano fermato solo il ragazzo più giovane, ma dopo circa un’ora sono riusciti a risalire anche agli altri due complici. Secondo quanto ci hanno riferito, dopo un inseguimento tutt’altro che semplice, i Carabinieri hanno rintracciato una loro base operativa in una casa vacanze a Forio. Lì hanno trovato altri oggetti, presumibilmente provento di truffa. I tre sono stati arrestati, ma le indagini sono tuttora in corso. Infatti, proprio poco fa, sono stata contattata nuovamente dalla caserma: pare abbiano perquisito un’altra abitazione e trovato altri oggetti d’oro. Domani dovrò tornare per verificare se appartengono a mia madre”.

Prima di tornare a parlare del bottino e di quanto è stato recuperato, vorrei soffermarmi un momento sulle emozioni. Sono passate alcune ore da quel momento così delicato: da figlia, come hai vissuto tutto questo? E tua madre? Come sta affrontando adesso quello che è successo?

“Mia madre è una persona fragile, non solo per l’età – ha 83 anni – ma anche per una condizione psicologica già delicata. Di fronte a una situazione simile, è comprensibile che la sua reazione non sia stata positiva. Si è trovata all’improvviso catapultata in qualcosa che mai avrebbe immaginato, nonostante noi l’avessimo già messa in guardia. Purtroppo non è il primo caso in zona: ci sono stati già altri episodi, alcuni fortunatamente sventati, altri invece finiti come quello di mia madre. L’avevamo avvisata, le avevamo spiegato come agiscono questi truffatori, ma è stata colta in un momento di confusione e paura.

Quando le hanno detto che io avevo avuto un incidente, che mio marito e mia figlia erano con me, le hanno fatto anche i nomi – Ginevra, Luciano – con una sicurezza tale da sembrare persone che ci conoscevano davvero. E poi c’è un particolare agghiacciante: le hanno fatto ascoltare un audio, una voce di donna che lei ha creduto fosse la mia. In quella registrazione, questa persona le diceva: “Mamma, dagli tutto, dagli tutto, se non gli dai tutto non mi liberano…”. Mia madre ci è caduta completamente, al cento per cento. Quello che più spaventa è proprio la conoscenza dettagliata della vittima. Era chiaro che avessero studiato la situazione, forse da giorni. Sapevano anche che auto guido: le hanno detto che avevo avuto un incidente con una Panda verde, che in quel momento era effettivamente parcheggiata sotto casa. Se solo mia madre avesse avuto la lucidità, anche solo per un attimo, di affacciarsi al balcone, avrebbe capito che qualcosa non tornava. Ma in certi momenti subentra la fragilità, la paura, e la capacità di reazione svanisce. Questi truffatori prendono di mira quasi sempre persone vedove, sole, anziane. Mi è stato spiegato che spesso ottengono informazioni personali anche tramite canali come i tabulati dell’INPS, non so esattamente come, ma è chiaro che dietro ci sia un’organizzazione strutturata, ben più ampia di quanto si possa pensare”.

In mezzo a tutto questo dolore, se possiamo individuare un elemento, per così dire, “positivo”, è stata sicuramente la reazione rapida e decisa dei Carabinieri e la vicinanza del Luogotenente Sergio De Luca. Il loro intervento tempestivo ha restituito almeno una sensazione di giustizia: ci sono stati arresti, una parte della refurtiva è stata recuperata, forse non tutto il denaro contante, ma qualcosa sì. Anche se ci vorrà del tempo per superare l’accaduto, avete sentito, almeno in parte, quella protezione da parte dello Stato? Vi siete sentiti tutelati?

“Sì, assolutamente. Prima di tutto, ci tengo a dire che è fondamentale denunciare. Parlando con i Carabinieri ci siamo resi conto che spesso le persone non lo fanno, per paura, per vergogna o per altri motivi. Ma è un errore. Anche una semplice telefonata sospetta, o la sensazione che qualcuno ci stia osservando, va segnalata. Chiamare il 112 può sembrare eccessivo, ma in realtà può fare la differenza. Un controllo in più, in certi casi, può prevenire una truffa o persino fermarla sul nascere. Dal momento in cui abbiamo sporto denuncia, i Carabinieri sono stati presenti e attenti.

Ci hanno contattato costantemente, ci hanno informati passo passo sull’evoluzione delle indagini, e questo ha rappresentato un sollievo, un punto fermo. Devo dire la verità: a volte siamo un po’ scettici sull’efficacia delle forze dell’ordine, ma in realtà fanno un lavoro immenso, spesso sottovalutato. Il vero problema, semmai, è a monte, nel sistema. Le leggi, soprattutto in casi come questi, dovrebbero essere più severe. Io spero davvero che questi ragazzi non vengano rimessi in libertà a breve. Sarebbe un messaggio sbagliato. Ci vuole fermezza, perché serve anche una lezione. Solo così si può provare a evitare che episodi del genere continuino ad accadere”.

Negli anni abbiamo imparato, in qualche modo, ad affrontare il trauma di un furto in casa: il ladro che entra, mette tutto a soqquadro, lascia dietro di sé un senso profondo di violazione della propria intimità, della sfera più privata. Ma oggi, da figlia, com’è stato vivere un’esperienza diversa e forse ancora più dolorosa, come quella di una truffa subita da tua madre, anziana e vedova? Che tipo di ferita lascia una violenza di questo tipo?

“In realtà, credo sia ancora peggio. Perché quando subisci un furto mentre dormi o non sei in casa, in qualche modo puoi dire a te stesso che non potevi farci nulla. Ma qui è diverso: è tua madre ad aprire la porta, ad aprire i cassetti, a consegnare con le sue mani quello che ha, spesso frutto di una vita di sacrifici. È una ferita profonda, che fa molta più rabbia. Io stessa, nei momenti immediatamente successivi, ho avuto una crisi.

Quello che non riuscivo ad accettare era proprio il modo in cui è stato orchestrato tutto: una truffa fredda, studiata nei dettagli, portata avanti con toni educati e modi “gentili”. Sono entrati in casa con disinvoltura, si sono presi tutto quello che volevano e se ne sono andati, come se niente fosse.

Se non fosse stato per la mia prontezza – e ci tengo a sottolinearlo – oggi probabilmente sarebbero riusciti a farla franca, ancora una volta. Sono molto sollevata che, grazie alla collaborazione stretta con i Carabinieri della Compagnia di Ischia, e in particolare con il luogotenente De Luca, siamo riusciti a bloccarli. Tre persone fermate, e un’indagine che sta andando avanti. Questo, almeno, ci dà la forza di continuare e la speranza che si possa evitare che altri subiscano la stessa sorte”.