Le fogne di Lacco Ameno e il doppio racconto di Pascale

Quando le parole del sindaco si rincorrono e si contraddicono: promesse di maggio, smentite di luglio

C’è un prima e un dopo nella narrazione dell’emergenza fognaria a Lacco Ameno. A separare le due fasi non c’è un evento straordinario, un’alluvione apocalittica o un disastro imprevedibile. No: c’è la pioggia di inizio luglio, un temporale forte ma non eccezionale, che ha avuto l’effetto di smontare il racconto ottimistico costruito dal sindaco Giacomo Pascale nel mese di maggio.

Parole pubbliche, rese ufficiali con l’enfasi comunicativa ormai tipica della “Casa comunale”, dove Pascale aggiorna i cittadini tra una rassicurazione e un ringraziamento, tra una scusa e un proclama. E proprio in quelle parole si consuma il corto circuito della narrazione: il sindaco che a maggio prometteva soluzioni definitive, a luglio ammette una “grandissima criticità” con cui “dovremo convivere”.

5 maggio: il cantiere come redenzione

Il primo segnale arriva il 5 maggio 2025. Pascale annuncia la ripresa dei lavori alla condotta fognaria con toni quasi spirituali: “Credetemi, si sta facendo tutto il possibile per affrontarlo nel miglior modo possibile.”

“Questo intervento, come già comunicato, è improcrastinabile per una serie di motivi.”

Non solo: si assume “l’intera responsabilità” dei disagi, ma li giustifica come il necessario prezzo da pagare per una soluzione definitiva. È il linguaggio dell’ultima battaglia, dell’intervento risolutivo che giustifica tutto.

25–27 maggio: trionfalismo pieno

Nel giro di pochi giorni il tono si fa trionfale. Il 25 maggio, alla vigilia della ripresa dell’ultimo tratto dei lavori, il sindaco rincara: “Salvo imprevisti, riprenderanno i lavori per la riparazione dell’ultimo tratto della nuova condotta fognaria…”

Poi, due giorni dopo, arriva la vera dichiarazione che oggi suona come un autogol politico: “Se Dio vuole, con questa settimana di lavoro e questi ultimi interventi, avremo risolto le criticità della nostra condotta fognaria.”

Lo dice in pubblico, nero su bianco. Niente “probabilmente”, niente “ci auguriamo”: Pascale parla da sindaco che chiude una partita storica. E non solo. Guarda già al futuro: “Successivamente ci sposteremo su via Provinciale Lacco–Fango, come promesso, per affrontare un altro annoso problema della rete fognaria in quella zona.”

Il messaggio è chiaro: ciò che c’era da fare sul Corso Rizzoli è stato fatto. Lacco Ameno può andare avanti.

7 luglio: la realtà entra in scena

Ma basta un temporale, il 7 luglio, per ribaltare l’intera narrazione. Ecco cosa scrive Pascale dopo le piogge: “Questa mattina abbiamo assistito a un evento meteorico eccezionale. (…) L’evento di oggi ha messo in evidenza, ancora una volta, la vulnerabilità del nostro sistema di raccolta delle acque piovane.”

“Su via Pannella si continuerà a lavorare senza sosta: questo intervento è fondamentale per risolvere i problemi causati dalla commistione tra acque bianche e acque nere, dovuta allo scollamento della condotta.”

Non è una semplice ammissione tecnica. È un cambio di linea, netto e inequivocabile. Ma la vera svolta arriva poco dopo, quando lo stesso Pascale scrive: “Finché la progettazione da parte di SOGESID – attualmente in fase di definizione – non sarà esecutiva e cantierabile, dovremo convivere con questa grande, grandissima criticità.”

Una dichiarazione che annulla in poche righe tutto il racconto precedente. Non solo la rete fognaria non è stata risolta, ma manca ancora un progetto esecutivo. E intanto, ci sarà da “convivere” con i problemi. Altro che soluzione.

Un racconto che si smentisce da solo

Maggio: le fogne sono sistemate, le criticità risolte, si guarda al futuro.

Luglio: il sistema è vulnerabile, mancano i progetti, serve ulteriore lavoro.

In mezzo non ci sono stati terremoti, frane, o eventi straordinari. Solo pioggia. E quindi, le domande sono inevitabili: cosa si è realmente fatto a maggio? Quali interventi sono stati chiusi e con quali risultati? E soprattutto: perché illudere i cittadini con promesse e certezze, se poi si era consapevoli di un impianto ancora fragile?

Il “doppio racconto” di Pascale si legge tutto nei suoi post: prima come cantore delle soluzioni, poi come cronista dei problemi. Eppure, si tratta della stessa persona, dello stesso sindaco, dello stesso impianto. L’unica cosa che è cambiata, come sempre, è il tempo.

E alla fine, a restare sotto l’acqua – anche quando smette di piovere – sono sempre i cittadini.