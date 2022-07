Le Ferrari volano nelle libere in Ungheria, Leclerc il migliore

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ferrari protagoniste nella prima giornata del gran premio di Ungheria. Charles Leclerc è il più veloce nella seconda sessione di prove libere. Il monegasco della Ferrari ferma il cronometro in 1’18″445, precedendo di due decimi la McLaren di Lando Norris (+0″217) e l’altra ‘Rossà di Carlos Sainz (+0″231). Quarto tempo per la Red Bull di Max Verstappen (+0″283), in difficoltà il compagno di squadra Sergio Perez (nono a quasi un secondo da Leclerc). In ombra anche le Mercedes con George Russell ottavo e Lewis Hamilton undicesimo.

Nella prima sessione era stato invece Sainz a chiudere in testa completando il proprio giro in 1’18″750 e precedendo la Red Bull di Max Verstappen (+0″130) e l’altra Rossa del compagno di squadra Charles Leclerc (+0″289). Buona prova di Lando Norris, a suo agio in Ungheria, quarto al volante della McLaren. I piloti torneranno in pista per l’ultima sessione di libere domani alle 13, poi le qualifiche al via alle ore 16, meteo permettendo.

