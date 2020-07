Le emozioni non vissute e …la “Resistenza” dei diplomati 2020

Riflessioni di Laura Foscardi* | In questo periodo storico particolare, scandito dall’evolversi dell’ormai famigerato Coronavirus, numerose sono state le problematiche sorte in ambito scolastico. Basti pensare che solo in Italia, siamo stati più di otto milioni di studenti ad esser chiamati ad abituarci alla cosiddetta “didattica a distanza”, imparando ad utilizzare piattaforme informatiche (tra le più gettonate vi sono Microsoft Teams, Zoom, Skype e tanti altre) per lo svolgimento delle lezioni online. Particolarmente colpito è stato l’aspetto psicologico di alunni e docenti che si sono dovuti reinventare e trasformarsi in esperti digitali, trovandosi a dover “fare scuola” in un modo del tutto nuovo. Tanti, infatti, i disagi vissuti: dalle connessioni instabili, alla riduzione dell’orario scolastico e al conseguenziale taglio dei programmi. La fascia più svantaggiata è stata sicuramente quella degli alunni affetti da disabilità i quali, purtroppo, hanno perso ogni tipo di supporto.

Meritevole di nota è stata soprattutto l’immensa difficoltà vissuta da noi diplomati 2020, non solo per quanto concerne l’esame di Stato, le cui modalità sono state stabilite in tempi inaccettabili, ma anche per quel che riguarda l’orientamento universitario. A causa della pandemia, e della conseguente chiusura di tutti gli edifici pubblici, non è stato infatti possibile realizzare le tante attività ed i progetti di orientamento previsti, miranti a rispondere e a chiarire tutti i dubbi avvertiti dagli studenti.

Tuttavia, alcuni atenei hanno trovato il modo di organizzare efficientemente degli incontri online, nonché degli open-day virtuali; tra questi spicca l’Università degli Studi Federico II, fiore all’occhiello del Sud Italia. In particolare, il Dipartimento di Scienze Politiche ha stretto un partenariato con tre scuole campane tra le quali l’Istituto Tecnico “Enrico Mattei”, sito nel comune di Casamicciola Terme. Giovedì 5 giugno 2020 gli alunni delle classi quinte dell’Istituto hanno avuto la possibilità di partecipare ad un incontro in video-conferenza, utilizzando la piattaforma Teams, il cui fine è stato lo svolgimento di un’attività di orientamento tenuta dalla stimata dottoressa Erminia Morone, referente del Dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo sopra citato, la quale è stata capace di illustrare con una panoramica a 360° il mondo universitario, ascoltando e rispondendo minuziosamente alle domande postele dagli alunni, tranquillizzandoli e soprattutto spronandoli a scoprire e seguire le proprie attitudini. La Dottoressa ha, inoltre, consigliato ai ragazzi di scegliere sempre corsi di studio caratterizzati da un’offerta formativa completa che permetta loro un immediato sbocco lavorativo e si è resa pienamente disponibile a tenere anche altri incontri per rispondere ad ulteriori quesiti, ove sia ritenuto necessario dagli studenti.

Un ringraziamento speciale al Preside del “Mattei”, Antonio Siciliano, che ha saputo cogliere la valenza didattica del progetto e si è, sin da subito, adoperato affinchè il tutto si realizzasse prima del termine del “particolare” anno scolastico vissuto ed ha permesso ai diplomati 2020 di vivere con serenità la scelta post-diploma. Perché a noi diplomati 2020 è stato tolto fin troppo: non abbiamo avuto la possibilità di provare emozioni uniche come quella di poter varcare per l’ultima volta le porte della scuola con i compagni di un viaggio durato cinque anni, di non poter festeggiare con i professori, di vivere il viaggio dell’ultimo anno, di non provare quella strana sensazione di felicità mista a malinconia dell’ultimo giorno di scuola e di guardare un’ultima volta tutta la classe sapendo che tutto quello non sarebbe mai potuto tornare. Siamo stati messi a dura prova ma possiamo dire di avercela fatta e di aver dimostrato quanto valiamo. Un augurio speciale a noi “maturati” e a tutti gli studenti che a settembre torneranno tra banchi di scuola un po’ diversi dal solito…tutti noi siamo la nuova Resistenza!

*V B AFM Istituto ‘Mattei’