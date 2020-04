Le Delizie di Daniela. Un soffice volo di colomba!

Daniela Scotti | Oggi è una Domenica delle Palme diversa dal solito, sicuramente le circostanze ci portano a viverla con minor intensità ma non per questo tutto è perduto. Per chi crede è un giorno speciale e come tale va vissuto anche se in maniera più riservata e casalinga. Ma non dimentichiamo che all’interno delle nostre case abbiamo quanto di più caro e prezioso possa esserci! Conserviamo e rinnoviamo soprattutto le tradizioni e i rituali domestici a cui ci hanno abituato le nostre famiglie. Oggi vi darò la ricetta che ho appreso durante un corso con un Grande Maestro della pasticceria, faremo insieme la Colomba. Molti di voi seguendomi sui social hanno preparato con il mio tutorial il loro lievito madre ed è il momento giusto per utilizzarlo e sperimentare! Pronti per cominciare? Si tratta di diversi impasti con diversi tempi di lievitazione, sarà mediamente difficile ma teniamoci impegnati e coccoliamo la nostra famiglia, vedrete che soddisfazione! Forza , anche se a distanza, condividere ci rende più forti !

COLOMBA tradizionale da 750 gr.

INGREDIENTI E PROCEDIMENTO:

1° Impasto: In una planetaria con gancio o con fruste elettriche a vortice, impastare bene 65 gr. di acqua con 60 gr. di lievito madre e 65 gr. di zucchero poi aggiungere 150 gr. di Farina 00, 80 gr. Farina 0 Manitoba, 65 gr. tuorli, 80 gr. burro morbido impastare bene per 25 minuti circa.

Far lievitare coperto con pellicola per 12/18 h a 22/24 gradi.

2°impasto: Sempre in planetaria aggiungere al 1° impasto lievitato, 50 gr. farina 00, 50 gr. zucchero a velo, 80 gr. tuorli, 20 gr. miele d’arancia, 80 gr. burro morbido, 5 gr. sale sciolto in un pó d’acqua, scorzette d’arancia candite e uva passa q. b. , aromi( vaniglia, buccia d’arancia grattugiata, millefiori etc.) Impastare per 30 min. e far lievitare e riposare per 1h.

Pirlare l’impasto e dividerlo nello stampo a forma di colomba, formando il corpo centrale e poi le ali, come una croce. Lasciar riposare per 1h.

Prepariamo una glassa al cioccolato: Mescolare 50 gr. mandorle a farina con 50 gr. zucchero semolato e 2 cucchiai di albume. Aggiungere infine 2 cucchiai di cacao amaro in polvere. Versare la glassa sulla colomba e aggiungere mandorle intere, granella di zucchero e di pistacchi. Forno a 180° ventilato preriscaldato per 35/40 min. Lasciar raffreddare in forno spento ma con sportello aperto. E vedrete che Delizia !!!!!

CHI E’ DANIELA

Personal chef o chef freelance (come ama definirsi).

Ha seguito corsi di formazione professionale presso rinomate scuole di cucina. La sua e’ una cucina “ fusion” che mantiene strette a se’ le ricette della tradizione fondendole con le nuove tecniche . Collabora per catering ed eventi con strutture di ristorazione e privati. Molto seguita sul web con la sua pagina facebook ed instagram “ le delizie di daniela” , e’ spesso ospite con le sue ricette su reti nazionali e sky: rai 2, alice tv, tv 2000 etc.

Il suo motto : “ il cibo deve nutrire l’anima e poi il corpo”. Ogni suo piatto e’ un viaggio che parte dall’ infanzia e si proietta nel futuro.