Le delizie di Daniela. Quiche di primavera!

Daniela Scotti | Carissimi lettori, questa quarantena forzata risulta per molti complessa e faticosa ma purtroppo sempre più necessaria. Cerchiamo di farci compagnia condividendo pensieri e passioni come la voglia di cucinare e creare sempre qualcosa di nuovo ma nel contempo non troppo complessa nella preparazione e negli ingredienti. Oggi vi propongo una ricettina carina che si ispira ai primi profumi e sapori della primavera appena iniziata. Un po’ di colore e tanto sapore che illuminerà la nostra tavola e che potrà essere interpretata e personalizzata con la vostra fantasia. Perché in questo momento più che mai è importante dare sfogo alla fantasia e cercare di portare in casa sole, colore e coccolare chi si vuole bene e cucinare ci dà la possibilità di esprimere tutto questo!

Forza Italia, Forza Ischia !!!!!!

INGREDIENTI E PROCEDIMENTO:

Per il guscio di Pasta Brisee all’olio: 250 gr Farina tipo 1, 125 ml acqua, 80 ml olio evo o di semi, un pizzico di sale.

Impastare bene tutti gli ingredienti formando un panetto liscio e compatto e chiuderlo in una pellicola e mettere a riposare in frigo.

Per il ripieno : 3 zucchine piccole con fiore, 100 gr di ricotta vaccina, 200 gr di prosciutto cotto, 4 uova, 50 gr Provola fresca affumicata, 50 gr Caciotta stagionata o Provolone semipiccante, 4 pomodorini, un cucchiaio di olive nere snocciolate, parmigiano reggiano grattugiato, sale q.b.

Pulire e lavare le zucchine conservando intatto il fiore ed eliminando solo il pistillo centrale.

Mescolare in una ciotola la ricotta con 50 gr di prosciutto cotto a pezzettini piccolissimi, un po’ di parmigiano, e qualche dadino di provola. Con questo composto riempire i fiori di zucchine.

In un’altra ciotola battere le uova intere con un po’ di sale e il parmigiano .

Stendere con un mattarello la pasta briseè in una sfoglia sottile rotonda e stenderla in una teglia rotonda da 24 cm di diametro rivestita di carta forno. Bucherellare la pasta con una forchetta e stendervi sopra le fettine di prosciutto cotto. Versare le uova battute e poi tagliare le zucchine a listarelle lunghe e disporle sulle uova battute formando un bouquet con i fiori ripieni , i pomodorini tagliati a spicchi, le olive nere a rondelle, i dadini di caciotta o provola avanzata e per ultimo una spolverata di parmigiano.

Accendiamo il forno a 180 gradi ventilato e quando è ben caldo inforniamo per 25/30 minuti . Buon Appetito Amici !!!!!!!