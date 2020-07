Le bugie dei vigili di Ischia! Sulle multe c’è scritto che si pagano al Comando Vigili, ma non è vero!

I soliti disservizi del Comune d’Ischia, dove vengono adottate decisioni calate dall’alto senza che ci si preoccupi minimamente di informarne i cittadini. E’ il caso del pagamento delle contravvenzioni, che ormai da oltre due mesi non si possono più pagare presso gli uffici del Comando della Polizia Locale. E’ quanto riferito recentemente ad un cittadino recatosi appunto presso gli uffici del Comando per tale incombenza, già di per sé spiacevole. Niente da fare: il servizio non viene più espletato da oltre due mesi.

Peccato che sullo stesso verbale di accertamento della violazione venisse dettagliatamente indicato proprio il Comando vigili come il luogo dove effettuare il pagamento… Una contraddizione che il cittadino ha fatto notare. Ma nessuno è stato in grado di fornirgli risposte esaustive, continuando solo a ripetere che non si potevano pagare le multe, da oltre due mesi… Una beffa!

A questo punto al “cittadino non suddito” viene da chiedersi: ma è così difficile in oltre due mesi, con le comuni tecnologie oggi in uso in qualsiasi ufficio, correggere una indicazione sbagliata su un atto pubblico generato digitalmente, quale è una contravvenzione al codice della strada, ed evitare che un cittadino si rechi inutilmente in quell’ufficio, che oltre tutto è ubicato in una zona così “infelice” come quella portuale? Oppure sarebbe stato così difficile, vista l’incapacità di apportare la dovuta correzione, redigere un comunicato stampa e informare la cittadinanza?

Non sappiamo di preciso la competenza specifica di chi sia, se del comandante, di qualche amministratore o funzionario con delega alla Polizia municipale, ai tributi o chi ancora secondo altri dettami burocratici, ma di certo a tutti manca, come in tante altre cose, un po’ di buon senso e soprattutto il dovuto rispetto per la cittadinanza.

Così ci sostituiamo a chi di competenza informando che: presso gli uffici dei vigili di Ischia non si pagano più le multe. Quindi, anche se sulla multa c’è scritto che si pagano lì, non andateci. perdereste solo tempo!