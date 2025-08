Le barche di Sant’Anna. Karol tra le onde: il Santo venuto ad Ischia rivive tra emozioni, musica e memoria

Forio – AMP Regno di Nettuno e Comune di Forio

AMP Regno di Nettuno e Comune di Forio presentano per la Festa di Sant’Anna la barca allegorica dal titolo “Karol, un santo venuto ad Ischia: ascolta, accogli, ama!”. La scenografia è un omaggio profondo e sentito a San Giovanni Paolo II, nel ventesimo anniversario della sua scomparsa. La narrazione, con testi curati da Gaetano Maschio e musiche originali del maestro Ginavito Di Maio, ripercorre i momenti più significativi della vita del Papa polacco, intrecciandoli con le emozioni indelebili della sua visita apostolica alla Diocesi di Ischia. La direzione tecnica è affidata all’architetto Simone Verde.

«Questa mattina, quando ho iniziato a lavorare a questo progetto, ho preso il cappellino della venuta del Papa. Guardando le vecchie foto, ho capito che quella marcia, quel passo, forse lo si può ancora ritrovare. Ma, al di là di ogni scherzo, siamo davvero felicissimi. Ringrazio l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno per avermi chiamato a vivere ancora una volta un’esperienza che, una volta entrata nella vita di una persona, non la lascia più.

Portiamo in scena il “romanzo” del Santo Papa Giovanni Paolo II, a vent’anni dalla sua scomparsa. E con lui riportiamo anche le emozioni di quella mattina storica, che abbiamo rivissuto insieme al maestro Di Maio, creando una colonna sonora che accompagna questi ricordi. Sarà un racconto fatto, come amo fare nelle barche di Sant’Anna, di emozione e sorpresa.

Voglio ringraziare Simone Verde, che ha curato la direzione tecnica con passione e precisione, ed Elisabetta, che mi supporta e mi sopporta. Ma un ringraziamento speciale va alle scuole: due giorni fa, un ragazzo che non conoscevo si è avvicinato e mi ha detto: “Maestro, posso venire anche quando non c’è il corso?”. Ho fatto chiamare la tutor, ho contattato la scuola e la famiglia, e ora lui è lì, aspetta, aiuta, impara. Questo è il senso vero dell’arte: mettila in parte, ma non tenerla per te. Trasmettila. È un’emozione grande.

E poi voglio dedicare tutto questo a Mariano. Non voglio velare di tristezza questa festa, ma non posso non ricordarlo. La sera prima eravamo stati da lui, con i suoi genitori. Aveva portato alla madre le chiavi della macchina che aveva dimenticato. Loro stavano costruendo con noi. È un ricordo che portiamo nel cuore.”