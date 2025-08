Le barche di Sant’Anna. Il coraggio di restare bambini: un’opera che parla con la voce dei ragazzi

Procida – Associazione L’Isola dei Misteri

L’Associazione L’Isola dei Misteri – Procida partecipa alla Festa di Sant’Anna con la barca allegorica dal titolo “Non dimenticare di essere stato bambino”. La direzione artistica è affidata a Giuseppe Lubrano, che ha scelto di dare voce ai più giovani, rendendoli protagonisti di una rappresentazione densa di significato. Attraverso l’arte, i ragazzi esprimono un sentimento profondo: il rifiuto di una società che non sentono propria, il desiderio di tornare a guardare il mondo con gli occhi dell’infanzia, con stupore e autenticità.

«Tutto è nato quasi per caso. Eravamo andati in un ristorante dell’isola, non avevamo alcun legame diretto con la festa. Ma poi l’abbiamo vista, l’abbiamo vissuta… e ce ne siamo innamorati. Abbiamo capito il valore di ciò che stavamo lasciando andare. E quest’anno, più di ogni altra cosa, sono stati i ragazzi della nostra associazione a spingerci. Dopo tanti anni passati a pensare solo a dirigere, a organizzare, abbiamo sentito il bisogno di tornare a fare, a creare qualcosa di nostro, per noi e per gli altri. È da qui che è nata l’idea di questo progetto.

Quando abbiamo conosciuto quei giovani, ci siamo innamorati ancora di più della festa. Per questo, prima di tutto, il mio grazie va a loro. Poi voglio ringraziare anche l’amministrazione, che ci ha permesso di lavorare insieme. Per me è stato un grande piacere trasmettere ai ragazzi le nostre tradizioni, intrecciarle con le loro idee e costruire insieme qualcosa di straordinario. Se noi possiamo essere uno strumento, un ponte tra la nostra e la vostra cultura, ben venga: ne siamo davvero felici.»