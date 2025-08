Le barche di Sant’Anna. Dove il pianoforte suona forte: un salto negli anni ’50 con il genio di Carosone

Ischia – Associazione Il Palmento

L’Associazione Il Palmento – Ischia partecipa alla Festa di Sant’Anna con la barca allegorica dal titolo “Pianofortissimo. Omaggio a Renato Carosone”. Con la direzione artistica di Maurizio Ronsini, le coreografie firmate da Rita Buono e i dipinti realizzati da Tea Costa, quella che andrà in scena sarà una rappresentazione coinvolgente, capace di trascinare il pubblico nell’energia esplosiva degli anni ’50, tra musica, danza e scenografie sorprendenti. La barca è un tributo al genio di Renato Carosone, ispirato all’omonimo brano che dà anche il titolo allo spettacolo.

«Voglio ringraziare l’associazione Il Palmento, che per la prima volta si occupa dell’organizzazione della festa di Sant’Anna: è un gruppo di ragazzi che lavora davvero tanto e con grande passione. In questo periodo ci stiamo impegnando anche su altri fronti, come quello politico, ma – come capita spesso a molti – ci troviamo a delegare, a rimandare, a mettere da parte le cose importanti. Io, invece, sono abituato a fare, a verificare, a entrare nel merito: sono uno che guarda le carte, un tipo operativo. E anche questa volta stiamo facendo un lavoro serio, profondo. Sarà una festa molto bella, come è stato detto: forse la più bella del mondo. L’auspicio è che il dialogo interno alla comunità possa trasformarsi in un vero teatro all’aperto, non solo il giorno di Sant’Anna, ma anche in altre occasioni, creando nuovi momenti di incontro e partecipazione.

Questo luogo è qualcosa di unico al mondo, con una magia particolare. Quest’anno abbiamo voluto rendere omaggio a un grande artista del Novecento, un musicista animato da una passione autentica. Personalmente, anche se non ho partecipato sempre in modo diretto, ho seguito tante edizioni: ricordo quella del ’93 e perfino quella di cinquant’anni fa… anche se ormai perdo il conto. Ricordo con affetto quando, insieme a un grande maestro della festa, cominciammo con una barca realizzata nel 1975: da lì è partito tutto.

Sono convinto che sarà una bellissima edizione. Ho già visto alcuni progetti delle altre barche: sono tutte molto belle. Anche la nostra sta venendo bene, stiamo lavorando per mantenere un buon livello. Come si dice sempre, la festa è bella quando il pubblico riesce davvero a viverla, a godersela. E ciò che rende speciale la festa di Sant’Anna è proprio l’atmosfera che si crea: un’energia collettiva, un arredamento naturale fatto di emozioni condivise. È qualcosa di difficile da spiegare, ma chi c’è stato lo sa bene.»