Le barche di Sant’Anna. Dal Matese al mare: la barca che unisce Ischia e montagna sotto lo sguardo del Santo

Piedimonte Matese – Cantastorie del Torano

L’Associazione Cantastorie del Torano – Piedimonte Matese partecipa alla Festa di Sant’Anna con la barca allegorica dal titolo “Tra mare e monti e il Santo delle cento pezze”. Si tratta di un omaggio vibrante e commosso a San Giovanni Giuseppe della Croce, patrono dell’Isola d’Ischia, raccontato in una composizione scenica che intreccia memoria, spiritualità e poesia. Sotto la direzione artistica di Michele Schiano, prende vita un’opera che nasce nel cuore dell’Appennino ma trova respiro nel mare, guidata da un legame antico e profondo tra Piedimonte Matese e Ischia. Un filo invisibile, fatto di fede, sudore, canti, legna e sale, unisce da secoli questi due mondi: montano e marinaro, contadino e insulare. Una zattera dell’anima che solca le acque del tempo, tra ‘ndrezzate, acquedotti, e preghiere sussurrate nei vicoli. A dare forma al sogno, con mani antiche e sapienti, i Maestri Falegnami Fatone di Piedimonte Matese.

«Vivo ormai da qualche anno in una città dove porto avanti progetti di lavoro, ma raccontare questa terra è diventato per me un’esperienza profondamente vissuta. Più vado avanti, più scopro i fili invisibili che legano Ischia dal VII secolo avanti Cristo a oggi. Per me è un’emozione raccontarvi questa barca. Tutto è nato quasi per caso: lo scorso anno cinque o sei persone, alcune delle quali già impegnate in altre imbarcazioni, sono salite sulla nostra e si sono innamorate – così hanno detto – della baia e della festa.

Quest’anno, ancora prima che presentassimo il progetto, c’erano già cinquanta persone prenotate, provenienti dal Matese. È un segnale che dice tutto. Non posso che ringraziare le amministrazioni che hanno creduto in una terra lontana, nella possibilità di costruire, anche da lontano, una realtà allegorica così intensa. Il mio desiderio è semplice: emozionarvi ed emozionarci, e contribuire con autenticità alla Festa di Sant’Anna 2025.»