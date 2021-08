LE ANTENNE DELLA DISCORDIA. Traliccio TIM tra rischi reali o paure infondate? Ne parliamo con l’Ing. Vincenzo Capuano

Arturo Anastasio, Cameraman – Editor TV Rome Reports | Periodicamente, in particolar modo in Italia, si riaccende la “paura” verso i ripetitori cellulari. Sono eventi ciclici che creano spesso ingiustificato terrore in persone che sono totalmente all’oscuro di qualsiasi infarinatura culturale tecnica, scientifica e medica. Il dualismo “non conoscenza-paura” ha da sempre caratterizzato l’Uomo in tutte le epoche storiche. Anche al giorno d’oggi dove l’informazione è estrema e spinta poderosamente soprattutto sui socials, la situazione non è di molto migliorata.

Perché? La democratica fruibilità della Rete consente a tutti, nessuno escluso, di poter “urlare” (spesso imporre) le proprie idee e di poter esprimere concetti senza averne piena consapevolezza. Un fenomeno che si èpurtroppo rafforzato negli ultimi anni, riguarda la pigrizia nel cercare fonti di sapere alternativo, confrontare dati, autori e soprattutto di scovare fonti attendibiliesperte o quantomeno inserite in quel contesto. A complicare maggiormente le cose e a confondere le idee a chi ignora la materia, purtroppo, intervengono interessi puramente economici: sistematicamente vengono, volutamente inseriti nel WEB, false notizie (fake news) riguardo argomenti “sensibili” come la medicina e la vita sociale. La diffusione di queste “fake news” provoca un giro di affari inimmaginabile per chi le crea perché, nella compulsiva condivisione attraverso le chat messaggistiche e isocials, si visualizzano inesorabilmente pubblicità e spot che creano indotto.

Le numerose e interessanti dirette live che ha organizzato “Il Dispari” nella giornata di giovedì 26 agosto, hanno fatto emergere una necessità impellente: dare alla gente risposte concrete e soprattutto scientifiche e autorevoli su questo argomento. Le persone che si sono unite in un comitato spontaneo di protesta, per quanto in numero esiguo fossero, sono state lasciate fondamentalmente sole nelle loro credenze e nella totale mancanza culturale sull’argomento. L’ingiustificata paura sull’insorgenza di tumori è stata la molla della protesta. Inoltre, l’errata convinzione che quella postazione fosse composta da “pannelli 5G” ha ulteriormente esacerbato gli animi.

Ho accolto la gentile disponibilitàdell’Ing. Vincenzo Capuano a rispondere ad alcune domande su questo argomento. L’Ing. Capuano, per anni, si è occupatodel controllo qualità e inquinamento elettromagnetico dei segnali “onde radio non-ionizzanti” (come quelle comunemente usate per la telefonia mobile) per la societàRAI WAY.

Ingegnere Capuano, innanzitutto grazie per la Sua disponibilità. In breve può spiegare cos’èun’onda elettromagnetica e come può interagire con ilmateriale biologico?

Le onde elettromagnetiche costituiscono la base delle radiocomunicazioni. Sono esse che, propagandosi, trasportano,a partire da una stazione trasmittente, le informazioni (segnali televisivi, telefonici, radiofonici etc.)necessari agli utenti di una determinata area.Le radiazioni elettromagnetiche sono presenti anche in natura a causa delle emissioni del Sole , delle galassie e della stessa Terra; ricordiamo che la stessa ” luce visibile ” è un’onda elettromagnetica. Le onde elettromagnetiche interagiscono col corpo umano attraverso riscaldamento localizzato dei tessuti (effetto termico). Va ricordato che l’energia assorbita dal corpo umano è inversamente proporzionale alla frequenza di emissione(più aumenta la frequenza, meno è l’energia assorbita dal corpo umano. NdR)

Come mai secondo lei, le reti cellulari creano così ingiustificato terrore?

Più che delle reti cellulari, io parlerei di “terrore” verso qualsiasi fonte di emissione di segnali elettrici; io stesso, durante la mia carriera, sono stato testimone di allarmi ingiustificati perfino contro delle antenne solo riceventi poste a circa 40 metri dal piano stradale.

La Legge italiana è la più restrittiva per quanto concerne i limiti di emissione.Questo limite è realmente giustificato dall’eventuale pericolosità radioelettrica?

Il limite della legge italiana, come ha detto, si tiene ampiamente al di sotto del minimo valore ” calcolato ” definito come cautalativo.I limiti imposti sono sempre stati rispettati e periodicamente controllati scrupolosamente dall’ARPA e ASL.

L’infrastruttura 5G è superiore qualitativamente alle precedenti generazioni soprattutto per quanto concerne il risparmio energetico e l’inquinamento elettromagnetico. Come si è diffusa secondo Lei questa ingiustificata paura.

Si tratta di strumentalizzazione politica della paura popolare.

La “Banda K” di 26 GHz che sarà a breve adottata nell’infrastruttura 5G, ha creato recentemente motivo di preoccupazione ulteriore. E’ realmente una frequenza che può recare danno biologico se ci si espone in modo continuativo?

Non direi. Come già detto l’energia assorbita dal corpo umano diminuisce all’aumentare della frequenza.

E’ vera l’asserzione “Più ripetitori =maggiore copertura ma meno potenza di emissione”?

Si

Lo stile di vita e le radiazioni solari quanto incidono realmente sui rischi della salute?

Sappiamo tutti che che un’esposizione elevata ai raggi solari porta ad un aumento dei casi di problemi più o meno seri relativi alla pelle. Adottare un sano stile di vita direi che è il segreto di Pulcinella per cercare di ridurre tutti i fattori di rischio di tutti i tipi presenti nella nostra vita senza demonizzarne nessuno.