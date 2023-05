Le accuse di Perrella che hanno “incastrato” D’Andrea le denunce presentate alla Guardia di Finanza di Ischia

Come riportato nei giorni scorsi, la gara “manipolata” per l’affidamento della gestione del porto turistico di Lacco Ameno ha scaturito un processo che turba sicuramente i sonni del sindaco Pascale. Il responsabile dei Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea è stato rinviato a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare Vinciguerra con le accuse di turbativa d’asta e abuso d’ufficio (condivise con il beneficiario Carannante) formulate dal pm Luigi Landolfi. Significativamente, nonostante il pubblico ministero avesse individuato quale persona offesa il Comune di Lacco Ameno nella persona del sindaco pro tempore, l’Ente non si è costituito parte civile e anzi era assente all’udienza.

Si è invece costituita la “Marina di Capitello” di Giuseppe Perrella, rappresentata dall’avv. Michele Calise. Proprio dalle sue denunce erano partite le capillari indagini svolte dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Ischia e che hanno portato a fare luce su questa ennesimo “pasticciaccio” all’ombra del Fungo. In attesa della prima udienza, fissata per il 12 settembre dinanzi alla I sezione penale del Tribunale di Napoli, è interessante leggere i passaggi salienti della seconda denuncia presentata da Perrella alle fiamme gialle il 29 luglio 2022.

Il particolare che subito balza agli occhi è che nello stesso giorno in cui l’amministratore della “Marina di Capitello” aveva presentato la prima denuncia, e cioè il 26 luglio, D’Andrea aveva aggiudicato l’appalto. Ma su questo aspetto come vedremo Perrella avanza una specifica ipotesi: «Dopo la presentazione dell’esposto, lo scrivente aveva notizia della definizione della procedura di gara e dell’aggiudicazione del servizio in favore della Marine Sub sas, giusta determina n. 94 del 26.07.2022», si legge infatti. Pertanto Perrella, «scaricati i documenti pubblicati sulla piattaforma di gara, veniva a conoscenza delle ulteriori e ancora più gravi irregolarità che hanno caratterizzato l’intera procedura». Un esposto dettagliato che ha fornito alla Guardia di Finanza diversi elementi su cui lavorare e da portare all’attenzione del pm.

LA CLAUSOLA CONTRO PERRELLA

Per il denunciante una procedura studiata “ad arte” per escludere la sua società. Evidenziando: «A fronte di tale procedura aperta funzionale all’individuazione del potenziale erogatore dei servizi, illegittimamente – perseguendo lo scopo di escludere Marina del Capitello Scarl dalla gestione del Porto turistico di Lacco Ameno – l’amministrazione comunale all’art. 10 del predetto avviso pubblico disponeva che la selezione tra gli operatori (nel numero di 5) sarebbe avvenuta tra quelli “non beneficiari di analoga commessa in applicazione del principio di rotazione …da invitare alla procedura negoziata”». Ma Perrella non demordeva: «All’avviso de quo partecipava anche la Marina del Capitello Scarl, amministrata dallo scrivente, poiché in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’Avviso Pubblico. L’amministrazione comunale respingeva l’ammissione della ricorrente alla procedura de qua sul presupposto per cui “la società risulta beneficiaria di altra analoga commessa. A seguito di ricorso al Tar Campania, con Decreto Presidenziale del 21.06.2022, la Marina del Capitello Scarl veniva riammessa alla procedura de qua superando le successive fasi valutative».

OPERAZIONI DI GARA “TOP SECRET”

La procedura aperta per il denunciante è stata contrassegnata da palesi violazioni. In particolare numerose sedute per l’apertura delle buse e la valutazione delle offerte, benché definite pubbliche, avvenivano «senza che sul portale “Tuttogare” fosse presente un qualsivoglia link di collegamento alla seduta». Si arrivava così all’aggiudicazione del servizio: «Come è emerso dalla successiva pubblicazione avvenuta solo in data 26.07.2022, con verbale del 14.07.2022 ore 15:00 la Commissione attribuiva alla ricorrente il punteggio economico pari a 11,0304 ed alla Marine Sub S.a.s. il punteggio economico pari a 20,00, formulando parimenti la proposta di aggiudicazione in favore di quest’ultima in virtù del maggior punteggio totale conseguito (70,600) rispetto alla ricorrente (70,2344).

Nonostante la violazione del principio di pubblicità degli incanti, prontamente segnalato dalla ricorrente, il Responsabile del III Settore del Comune di Lacco Ameno, con Determina Reg. Gen n. 580 (n. 94) del 26.07.2022, aggiudicava il servizio alla Marine Sub S.a.s.». In sostanza, una procedura “top secret” illegittima: «Assume particolare rilevanza (anche alla luce del disciplinare di gara) la violazione dei principi di trasparenza e di pubblicità degli incanti, avendo il Comune svolto tutte le sedute “pubbliche” in assenza di collegamento audio-video e, dunque, impedendo ai concorrenti (tutti) di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte e di interagire con la commissione. Tale modus operandi è certamente illecito».

Nel prosieguo dell’esposto, si analizzano le operazioni di nomina della commissione di gara, evidenziando che «in quanto composta esclusivamente da soggetti esterni all’Ente, la nomina della commissione è avvenuta in violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti Pubblici e nella normativa regolamentare predisposta dal medesimo Comune, con conseguente vulnus della procedura di gara (art. 323 c.p.)».

IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO

Il “succo” della denuncia sono i criteri adottati per affidare la gestione del porto turistico in relazione ai requisiti prescritti: «Ulteriore, forse più inquietante, elemento da segnalare è relativo alla valutazione effettuata dal Rup per l’affidamento del servizio. Infatti, la società Marine Sub s.a.s. ai fini della partecipazione alla gara, ha fatto ricorso all’avvalimento con l’impresa ausiliaria Cesino Paolo & Co s.a.s. per sopperire alla carenza dei requisiti cristallizzati negli artt. 5.2.2 (requisiti di capacità economico finanziaria) e 5.2.3 (requisiti di capacità tecnica e professionale) del bando.

Ciò posto, come emerge dal verbale in seduta riservata del 12.07.2022 e del 14.07.2022, la Commissione in merito al contratto di avvalimento presentato in sede di gara ha evidenziato quanto segue: i) “il concorrente per comprovare la propria esperienza (requisito di capacità tecnica e professionale) ripropone la dichiarazione della Cesino Paolo & Co s.a.s. sopra richiamata secondo cui tale attività sarebbe svolta con continuità dal 2008 (data concessione) ad oggi. La superficie dello specchio acqueo della concessione di Cesino Paolo (4387 mq) e la superficie dei pontili galleggianti (447mq) oltre ad essere inferiori a quelli oggetto di gara non offrono indicazioni sul numero e sul taglio delle unità da diporto asservite”; ii) “il concorrente per comprovare la propria esperienza (requisito di capacità tecnica e professionale) ripropone la dichiarazione della Cesino Paolo & Co s.a.s. sopra richiamata secondo cui tale attività sarebbe svolta con continuità dal 2008 (data concessione) ad oggi. Non sono rilevabili… i nomi ed il numero degli operatori che dovrebbero essere distaccati presso il porto di Lacco Ameno in forza del contratto di avvalimento”.

Pertanto, la Commissione di gara condizionava l’affidamento del servizio alla Marine Sub s.a.s. alle seguenti verifiche: “1. la verifica di appartenenza del personale operativo indicato in sede di gara alle società concorrenti; 2. gli attestati sulle diverse qualificazioni professionali come rappresentato nel disciplinare di gara; 3. la validità del contratto di avvalimento della Cesino Paolo & Co nella forma e nei contenuti; 4. l’effettivo numero di ormeggiatori gestiti dalla Cesino… nel porto di Castellammare di Stabia; 5. l’effettivo numero di ormeggi gestiti dalla Cesino… nel Porto di Castellammare di Stabia valutati in sede di gara superiori a 200 unità; 6.- l’effettiva disponibilità delle attrezzature dichiarate in sede di gara dai concorrenti”.

Tali sono, in sintesi, le carenze di forma e sostanza del contratto di avvalimento sottoscritto inter partes nel quale non è stato minimamente specificato ed indicato, né alcuna specifica risorsa, attrezzature, personale (laddove si consideri che dalla visura camerale la Cesino Paolo & Co s.a.s. ha in forza solo 7 dipendenti), che costituiscono i presupposti minimi e necessari al prestito effettivo del requisito».

LO SGOMBERO FALLITO

Contratto definito «contraffatto» dal pm. Eppure D’Andrea procedeva all’affidamento. E qui arriva i passaggi più “succulenti” della denuncia: «Nonostante quanto innanzi evidenziato dalla commissione di gara (che pure era obbligata ad effettuare le verifiche evidenziate), ed in spregio ai principi di effettività dei requisiti stabiliti dalle norme e rimarcati dalla giurisprudenza amministrativa… il Rup procedeva con solerzia – sulla scorta di un punteggio tecnico attribuito su elementi tutti da verificare, perché oggetto di asserzione del tutto generica e astratta nell’atto di avvalimento – ad aggiudicare la gara alla Marine Sub Sas ed a comunicare alla Marina del Capitello a mezzo pec l’immediato passaggio di consegna delle aree oggetto di affidamento “anche mediante ausilio della forza pubblica” (!)».

E si arriva al tentativo di “cacciata” della “Marina di Capitello”: «Pertanto, in data 27.07.2022 alle ore 12.30, presso il gazebo dove è ubicata la segreteria della Marina del Capitello Scarl nell’area del Porto di Lacco Ameno si presentava il Rup, l’Arch. Vincenzo D’Andrea, accompagnato dal Comandante della Polizia Locale di Lacco Ameno, per tentare di immettere la Marine Sub Sas in possesso delle aree attualmente occupate dalla società amministrata dall’esponente, senza aver preventivamente proceduto alla notifica di un provvedimento di sgombero per asserita scadenza del termine concessorio, né tantomeno attendere l’esito della procedura pendente presso il Tar Campania per l’accertamento (tra l’altro) del diritto della Marina del Capitello Scarl a beneficiare della proroga del termine di validità della sub concessione demaniale al 31.12.2023…».

Riportando quanto scritto dalla Guardia Costiera: «Tale tentativo, però, veniva vanificato dalla ferma opposizione dello scrivente, che contestava la legittimità dell’atto, dichiarandosi legittimo occupante dell’area demaniale, e dal mancato ausilio forzoso del personale della Guardia Costiera richiesto dal Rup, che non ravvisava alcun illegittimo comportamento da parte della Marina del Capitello Scarl».

LA SMENTITA DELLA “CESINO”

Una vicenda piena di ombre, e l’ultimo colpo di scena arrivava poi con la dichiarazione della “Cesino” che, appreso di essere stata tirata in ballo, smascherava la manovra. Nella denuncia si fa riferimento infatti alla «comunicazione del legale rapp.te della Cesino Paolo & Co. Sas il quale comunicava che a seguito della richiesta di accesso agli atti della Marina del Capitello Scral, apprendeva con grande stupore la propria partecipazione al procedimento di gara per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione del Porto Turistico di Lacco Ameno mediante avvalimento alla Marine Sub sas, disconoscendo la firma di “ogni richiesta e/o dichiarazione e/o documentazione, precisando di non aver mai autorizzato terzi a presentare per proprio conto ed interesse, né di aver consegnato documentazione fiscale della società per essere allegata agli atti del procedimento, per cui si può ritenere che tutte le sottoscrizioni del legale rappresentante della Società Cesino & C. Sas apposte sulla documentazione, così come tutti gli allegati anche di carattere fiscale siano da considerarsi non autentici”».

E si arriva alla conclusione: «Tale circostanza disvela in modo inequivocabile l’artificiosità dell’offerta depositata dalla Marine Sub Sas per la gara relativa all’aggiudicazione dei servizi portuali nel Comune di Lacco Ameno e getta ombre su tutta la procedura di gara, portando a ritenere non casuali le plurime attività illegittime che l’hanno caratterizzata, dalla commissione di gara nominata in spregio alle disposizioni normative e regolamentari, alle sedute di gara svolte senza consentire la partecipazione pubblica, al verbale di aggiudicazione pubblicato sulla piattaforma a distanza di dodici giorni (il 26.07.2022) dall’ultima seduta (del 14.07.2022), da cui si apprende che la distanza tra le due offerte è di appena 0,4 punti (Marina del Capitello Scarl: 70,23 – Marine Sub Sas: 70,60).

Tale considerevole lasso di tempo potrebbe essere stato impiegato per modificare l’offerta presentata dalla società aggiudicatrice, non avendo potuto avere contezza della stessa mediante partecipazione alla seduta pubblica, né mediante pubblicazione delle offerte sul portale “Tuttogare”, a cui pure bisognerebbe rivolgersi per avere contezza su come e quando sono stati caricate le offerte e gli allegati, ma soprattutto per verificarne il reale contenuto». Ecco dunque spiegato in denuncia il perché della tardiva determina di aggiudicazione, che è coincisa con il primo esposto di Perrella