Lazio-Real Sociedad 3-1, biancocelesti agli ottavi di Europa League

ROMA (ITALPRESS) – Missione compiuta per la Lazio, che doveva vincere per certificare la qualificazione agli ottavi di Europa League e lo ha fatto con una prestazione super contro la Real Sociedad, battuta 3-1. Marco Baroni conferma in blocco i centrocampisti e gli attaccanti visti nell’ultima di campionato contro il Verona, mentre nel reparto arretrato tornano titolari Romagnoli e il “portiere di coppa” Mandas, complici anche le assenze per squalifica di Gigot e Pellegrini. Avvio cauto per i biancocelesti che però, appena alzano la pressione, passano in vantaggio: punizione di Tavares dalla trequarti, pallone che si impenna e tocco di Castellanos che favorisce Gila, bravo a risolvere la mischia con un potente tiro sotto la traversa. Sucic e Kubo provano a scuotere gli ospiti, ma è ancora la Lazio a sfiorare il gol: Remiro chiude su Dia, e sugli sviluppi del calcio d’angolo il tentativo di Castellanos viene respinto da Mendez sulla riga, mentre il tap-in di Gila sbatte sul palo. Sul cambio di fronte, legno colpito ancora da Sucic con un tiro dal limite su cui Mandas non sarebbe mai arrivato. La formazione basca si fa vedere anche in contropiede con Becker, ma la partita cambia alla mezz’ora quando Munoz commette un secondo fallo da giallo su Isaksen e lascia i suoi in dieci. La Lazio annusa l’occasione e la sfrutta immediatamente con un cinismo invidiabile: al 32′ Isaksen pesca in area Zaccagni, che non sbaglia un rigore in movimento, mentre due minuti più tardi Tavares fa partire un cross tagliato a trovare il perfetto inserimento di Castellanos, che di testa fulmina Remiro.

Il secondo tempo è normale amministrazione per la Lazio, che tiene costantemente il possesso palla nella metà campo della Real Sociedad, davvero troppo passiva e arrendevole. Il guizzo più pericoloso lo porta il solito Pedro, che al 76′ sfrutta una giocata di Noslin, quasi anticipandolo, ma centra in pieno la traversa da pochi passi. All’82’ prima proiezione offensiva della ripresa per gli ospiti, che trovano il gol della bandiera con il tap-in di testa di Barrenetxea dopo il tocco di Mandas sul cross di Aramburu. L’unica macchia della serata per la Lazio è l’infortunio di Tavares, uscito al 41′ toccandosi l’inguine dopo l’ennesimo scatto.

– foto Ipa Agency –

