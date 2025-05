L’avvocato Molinaro abbatte la pretesa del Comune: sentenza storica sull’occupazione illegittima

Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, il Tribunale di Napoli (X Sezione Civile) ha accolto integralmente la domanda di un cittadino caprese che si era visto recapitare una richiesta da oltre 5.000 euro mensili da parte del Comune di Capri per l’occupazione di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale.

Il cittadino era difeso dall’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, che ha ottenuto dal giudice Anna Maria Pezzullo una pronuncia netta: nessuna somma è dovuta al Comune, che è stato anche condannato al pagamento di oltre 8.000 euro di spese legali.

Una pretesa infondata

Il Comune di Capri aveva inviato al ricorrente una diffida a versare un’indennità mensile di 5.396 euro a partire dal 22 maggio 2019, motivando la richiesta con il presunto valore locativo dell’immobile, sulla base dei parametri OMI dell’Agenzia delle Entrate. La pretesa si fondava su una precedente ordinanza che sanciva l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale.

Secondo la tesi dell’avvocato Molinaro, pienamente accolta dal Tribunale, tale richiesta era giuridicamente infondata: la legge e la giurisprudenza della Corte di Cassazione stabiliscono che il risarcimento per l’occupazione senza titolo può essere riconosciuto solo se il proprietario (in questo caso il Comune) dimostra una concreta possibilità di utilizzo dell’immobile ai fini di godimento economico, cosa che non avviene per immobili abusivi destinati alla demolizione.

Immobili da demolire, non da affittare

Il Tribunale ha sottolineato che, in base al D.P.R. n. 380/2001, gli immobili acquisiti per abuso edilizio devono essere demoliti a spese del responsabile, salvo specifica delibera comunale che ne destini l’uso a finalità pubbliche. In assenza di tale delibera – come nel caso in esame – non esiste alcun diritto risarcitorio da parte del Comune, poiché l’immobile non può essere destinato ad alcun utilizzo economico.

Il provvedimento comunale impugnato, privo dei requisiti di legge e fondato su presupposti giuridicamente insostenibili, è stato quindi annullato. La decisione ha confermato il principio secondo cui non può esservi indennizzo per un bene che la legge impone di abbattere.

La sentenza

La giudice Pezzullo ha definito la richiesta del Comune una “diffida impropria”, priva di effetti coercitivi e priva di fondamento risarcitorio. L’assenza di una delibera che indichi finalità pubbliche per l’immobile ha escluso la possibilità di configurare un danno da mancato godimento. La sentenza, emessa il 29 aprile 2025, impone al Comune di Capri il pagamento di € 7.616,00 per compensi professionali e € 264 per esborsi, oltre accessori, con attribuzione all’avvocato Molinaro.

Una decisione che potrebbe influenzare numerosi altri contenziosi in Campania e in tutta Italia, dove molti enti locali avanzano analoghe richieste economiche per immobili abusivi acquisiti ma mai destinati a uso pubblico.