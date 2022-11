L’avvocato anti-velox | #4WD

Inquietante! Non ho altro aggettivo da attribuire al video pervenutomi su WhatsApp in cui tale avvocato Vito Mazzella, con un eloquio improbabile e un italiano discutibile, ha cercato di spiegare (non riuscendoci, a mio giudizio) le motivazioni che lo hanno spinto a lanciare la tanto vituperata petizione su change.org per l’abolizione degli autovelox a Ischia.

Il soggetto in questione, evidentemente non pago delle sole poco più di duecento adesioni al suo appello, delle contumelie raccolte dall’opinione pubblica per la sua iniziativa più che fuori luogo e del parere tutt’altro che concorde espresso al riguardo finanche dal quotidiano “Il Golfo” (la cui edizione è in qualche modo controllata dalla famiglia di sua moglie), ha inteso persistere nel perseguire tale insano obiettivo.

E’ vero: chiunque metta la faccia in una propria iniziativa conquista di diritto il rispetto proprio di qualsiasi realtà democratica. Ma è altrettanto vero che, come chiunque si renda “pubblico”, anche il Mazzella si è esposto alle critiche e alle valutazioni di chi lo circonda. E da parte mia (e non sono certo il solo, a quanto pare), per l’iniziativa in questione, non può che scaturire il biasimo più assoluto rispetto alla pretestuosità e all’inconsistenza umana e professionale di chi (ripeto, non riuscendoci) ha cercato di convincere un’intera comunità sull’inopportunità e l’illegalità dei cinque dispositivi già installati sul nostro territorio, facendo finta di non sapere che si tratta dell’unico deterrente in grado di rendere giustizia alle tante vittime delle nostre strade e ad evitare, proprio attraverso il rischio “multa salata”, che l’incoscienza e la strafottenza di tanti diventi la causa del dolore altrui.

Contrariamente a quanto auspicato dal personaggio che, mio malgrado, ho reso protagonista del #4WD di oggi, mi rendo personalmente portavoce di tutti quegli Ischitani di buona volontà che anelano ad una presenza ancor più massiccia di autovelox lungo le nostre strade, nella speranza che ciò accada nel più breve tempo possibile.