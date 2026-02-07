L’avviso pubblicato dall’Ambito N13. Via ai tirocini di inclusione sociale del progetto “Family Hub”

E’ stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Lacco Ameno l’avviso pubblico dell’Ambito N13 per i tirocini di inclusione sociale del progetto “Family Hub” che interessano i residenti nei sette comuni delle isole di Ischia e Procida. L’iniziativa vede anche la partecipazione dell’Istituto “Telese” e coinvolgerà attività economiche private.

Dopo la pubblicazione dell’avviso regionale per l’intervento denominato “Campania Welfare”, nella graduatoria approvata rientra anche il progetto “Family Hub” presentato da Ambito Territoriale N13 Comune Capofila Ischia – in qualità di capofila dell’ATS stipulata con Cooperativa Sociale ARKE, Cooperativa Sociale ASAT Ischia, Cooperativa Sociale Benessere Onlus, APL Lavoro Agenzia per il Lavoro Training & Working – Progetto Europa, Istituto Professionale di Stato “V. Telese” Ischia.

L’avviso specifica che la «Regione Campania promuove la costituzione di Accordi Regionali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione; ciascuna proposta progettuale deve prevedere, pena l’esclusione, la realizzazione di un Centro Territoriale di Inclusione, articolato nelle seguenti tre azioni: Azione A) Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici; Azione B) Interventi di presa in carico multi-professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente svantaggiate vulnerabili e a rischio di discriminazione attraverso interventi formativi per l’acquisizione di competenze chiave; Azione C) Attivazione di tirocini di Inclusione Sociale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e delle persone con disabilità».

Pertanto l’Ambito N13 con il Comune di Ischia capofila, mandatario dell’ATS, «intende costituire un elenco di beneficiari delle misure di inclusione previste dalle predette azioni da impiegare in tirocini di inclusione sociale».

E’ prevista l’attivazione di 46 tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia ed alla riabilitazione di persone prese in carico dai servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti. Saranno destinati: a persone svantaggiate maggiormente vulnerabili (tossicodipendenti, alcolisti, vittime di violenza, etc.); a persone con disabilità.

I tirocini consisteranno «in attività formative “on the job” presso enti pubblici, enti privati e del terzo settore, studi professionali, attività commerciali, ecc. con sede sul territorio dell’Ambito N13 (Isole di Ischia e Procida)».

Le domande dovranno essere presentate entro la scadenza del 27 febbraio.

I tirocini di inclusione avranno una durata di 6 mesi. Al tirocinante sarà erogata una indennità mensile lorda pari a 500 euro.

Rup è la coordinatrice dell’Ufficio di Piano Ambito N13 dott.ssa Irene Orsino.