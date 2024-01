L’avv. Marco Vignola: “Nessun crack Bar Calise”

La precisazione del legale di Domenico Raccioppoli

Il sottoscritto avv. Marco Vignola, difensore di fiducia del sig. Raccioppoli Domenico, chiede che ai sensi dell’art. 8 L. 47/48 (legge sulla stampa) venga pubblicata la seguente risposta-rettifica agli articoli di prima pagina e delle pagine 4 e 5 del quotidiano pubblicato il giorno 10.01.2024:

“Il G.1.P. presso il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 14.09.2023, ha rigettato la richiesta di interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa avanzata dalla Procura della Repubblica nei confronti del sig. Raccioppoli, per assenza di esigenze cautelari.

Successivamente, il Tribunale del Riesame di Napoli, X Sezione, in data 19.12.2023, ha emesso ordinanza di restituzione al Raccioppoli dei beni a lui sequestrati per mancanza del fumus dei reati contestati. Tali provvedimenti, favorevoli in ambito penale, avranno di certo positivi effetti anche nell’ambito della procedura concordataria, che, dopo lungo e travagliato iter, si avvia alla conclusione. Nessun crack-Calise si è mai verificato: piuttosto è in corso un tentativo di salvare le aziende in crisi ed i loro dipendenti, grazie alle procedure concordatarie previste per legge.

Il famoso cornetto di Calise continuerà ad essere il prodotto di punta che tutti noi conosciamo e le annunciate chiusure invernali dei punti vendita, programmate dalla Calise Espresso s.r.l., si rendono necessarie per consentire il rinnovo degli spazi, l’aggiornamento delle attrezzature e, quindi, il miglioramento dei prodotti e servizi da fornire alla clientela in vista della riapertura primaverile”.

Avv. Marco Vignola