L’avv. Cellamare al ministro Nordio: “Le isole minori meritano una giustizia vera, non un simulacro”

Durante gli Stati Generali delle Isole Minori Marine, in corso a Lipari presso l’Hotel Tritone, l’avvocato Francesco Cellamare, responsabile della Geografia Giudiziaria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, ha rappresentato all’attenzione del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, le criticità del sistema giudiziario nelle piccole isole, in particolare quella ischitana.

Nel suo intervento, Cellamare ha innanzitutto portato i saluti del presidente del COA Napoli, avv. Carmine Foreste, e dell’Assoforense dell’isola d’Ischia, guidata dal presidente avv. Alberto Morelli, ricordando come l’avvocatura partenopea sia in prima linea nella battaglia per la stabilizzazione dei tribunali insulari e per il riconoscimento delle sedi disagiate.

“Abbiamo già ottenuto un segnale importante – ha spiegato –. La nostra mozione n.117 per la stabilizzazione e l’istituzionalizzazione dei tribunali delle isole minori è stata approvata dal 75% dei Consigli dell’Ordine italiani, da Bolzano a Siracusa. Ma non basta: non ci accontentiamo di una Ferrari senza motore. Serve far funzionare la macchina della giustizia nei territori insulari, garantendo ai magistrati incentivi concreti perché vengano e restino almeno quattro anni”.

Un richiamo forte, quello di Cellamare, che ha sottolineato la necessità di un riconoscimento economico e di carriera per chi sceglie di lavorare nelle sedi insulari, oltre alla creazione di foresterie dedicate, come quella ipotizzata nel Palazzo Reale di Napoli, per agevolare la permanenza dei magistrati.

Il Ministro Nordio, pur riconoscendo le difficoltà logistiche legate alle sedi insulari, ha ascoltato con attenzione le proposte avanzate. Cellamare ha anche ricordato che la questione riguarda un numero limitato di realtà, “tre piccole isole che non inciderebbero affatto sul bilancio dello Stato, ma che rappresentano un presidio di legalità e democrazia irrinunciabile”.

Nel corso dell’incontro, l’avvocato ha inoltre richiamato il lavoro dell’On. Tommaso Calderone, presidente della Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità, e il ruolo dell’On. Giusi Bartolazzi, capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, con cui ha avuto modo di confrontarsi sul tema.

Cellamare ha poi rimarcato la necessità di inserire la Giustizia tra i servizi pubblici essenziali nella legge di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, attualmente all’esame della Commissione Bilancio, evidenziando che “non si può parlare di parità e coesione se non si garantisce ai cittadini delle isole il diritto di accedere a una giustizia effettiva, non solo simbolica”.

L’intervento di Lipari si inserisce nel percorso che culminerà il 15 ottobre a Torino, durante il Congresso Nazionale Forense, dove la mozione n.117 verrà discussa ufficialmente. “Restiamo fiduciosi – ha concluso Cellamare –. È il primo Governo che ci ascolta, ma vogliamo che dalle parole si passi ai fatti: una giustizia di prossimità, stabile e funzionante anche nelle isole minori, è un diritto che non può più essere rinviato”.