“Lavoro & Stelle”,viaggio nelle cucine di Indaco e Danì

Un progetto che regala la possibilità di vivere ed inseguire il proprio sogno. Una serie di bandi rivolti ai giovani che dà loro gli strumenti per coltivare, al meglio, la loro passione e diventare i professionisti di domani. Una bella idea che ha premiato alcune future eccellenze nostrane. Parliamo dell’iniziativa lanciata dalla Fondazione Ing. Salvatore Leonessa e che è stata rivolta ai giovani futuri professionisti iscritti all’IPS Telese di Ischia e che li ha visti protagonisti, alcune sere fa, di una bella cena evento presso il ristorante “Indaco”, location ideale messa a disposizione dall’Ing. Carriero.

Grazie ai tutor d’eccezione del progetto, gli Chef Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro, i ragazzi selezionati hanno potuto vivere una esperienza molto interessante e formativa, contraddistinta da impegno e passione, due ingredienti, è proprio il caso di dirlo, che non devono mancare mai.

Dalla simbolica panchina davanti al Castello Aragonese, luogo in cui era stato ambientato lo spot di lancio del progetto, infatti, si è passati in cucina, precisamente in due cucine speciali, le cucine di due ristoranti stellati: l’Indaco dell’albergo Regina Isabella con lo chef Pasquale Palamaro e il Danì Maison dello chef Nino Di Costanzo.

“Lì – ci dichiara Elena Leonessa – siamo andati a trovare i sei ragazzi ammessi agli stage, che, dopo la selezione, hanno preso servizio in sala, pasticceria e cucina, sapientemente guidati da Pasquale e Nino, i quali ci hanno fornito un prezioso aiuto in questa avventura formativa che ha avuto un sapore pieno di emozioni.

I nostri chef, straordinari interpreti dell’eccellenza gastronomica della nostra isola, già all’atto della selezione hanno saputo trasmettere ai giovani partecipanti il vero senso del sacrificio e della passione per un mestiere.”

Un bellissimo progetto, dicevamo, che ha spinto molti ragazzi a presentare la domanda di partecipazione.

“Vedere e incontrare i ragazzi selezionati all’opera – continua – ci ha resi orgogliosamente consapevoli delle enormi potenzialità che la nostra terra è in grado di offrire quando si creano le condizioni per la giusta valorizzazione dell’immenso e variegato patrimonio che lo “scoglio”, come in tanti definiamo la nostra splendida isola, ci mette a disposizione.”

“Tutto è nato dalla fondazione Leonessa ed è un progetto partito nel verso giusto perché le figure selezionate hanno dimostrato attaccamento alla professione e anche una grande serietà nel rispettare quello che è stato chiesto loro. Sicuramente i fortunati avranno un periodo da sfruttare al meglio per far sì che questa esperienza continui anche in altre aziende, sia sull’isola che fuori.” aggiunge chef Nino Di Costanzo.

“Abbiamo selezionato i giovani che si sono proposti perla fondazione Leonessa – continua chef Pasquale Palamaro – Non è stato facile perché devo dire che sono arrivate numerose richieste. Noi abbiamo scelto tutte e tre i reparti, dalla sala alla cucina alla pasticceria. Ma è importante dare un messaggio a chi non è stato scelto…”

“Chi non è stato selezionato – evidenzia Chef Di Costanzo – non significa che è stato scartato.”

“La nostra decisione è stata tecnica – conclude chef Palamaro -, prevalentemente fondata sugli aspetti che noi cercavamo. Voglio dire ai giovani di credere in loro stessi e di credere ancora nella Fondazione perché l’anno prossimo la Fondazione darà la possibilità di ripresentare i bandi e i progetti. Non mollate.”

Partendo dai sorrisi e dall’entusiasmo dei partecipanti a questa prima edizione del bando, infatti, il passo verso l’inizio di una programmazione per la seconda edizione è stato breve…

“Speriamo – conclude Elena Leonessa – di rendere questo bando annuale, grazie alla collaborazione di Nino e Pasquale e di altri chef che nel futuro si renderanno disponibili a donare il loro sapere ai nostri ragazzi. Ci piacerebbe inoltre ampliare il panorama formativo ad altre figure professionali, sapendo di poter sempre contare sulla collaborazione dell’Istituto Professionale Telese che, in quest’occasione, nella persona del Preside Mario Sironi e dei professori che si sono fatti portavoce del bando, ci ha aiutato a reclutare le nuove leve del futuro gastronomico ischitano.

Siamo già al lavoro per il prossimo anno, le idee non mancano, a cominciare da un progetto che ci sta davvero a cuore, quello di un corso di perfezionamento in Diritto del Turismo in collaborazione con le Università Campane (Dipartimenti di Scienze Giuridiche) e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti.

Riteniamo che il nostro territorio possa essere una fucina di grandi progetti che consentano ai nostri ragazzi di crescere e di emergere.

Abbiamo nel nostro settore, quello alberghiero, un livello di professionalità che non è secondo a nessun altro luogo di vacanze in Italia ed all’estero. Il personale delle attività ricettive ischitane è per la gran parte ischitano e ricopre il proprio ruolo, qualsiasi mansione svolga, donando un pezzo della propria isola al cliente perché la sente nell’anima.

Ed è proprio il senso più autentico della ospitalità ciò che lasciamo in eredità ai nostri figli, per un futuro che sia capace di fare turismo di qualità. Mai come in questo periodo difficile lo abbiamo potuto toccare con mano: senza il turismo Ischia non vive.

In questo momento storico per l’economia turistica, meritano un grande plauso tutte le persone, tutti i lavoratori che, senza paura, si sono messi in discussione ed hanno ripreso con rinnovata energia il loro lavoro, collaborando alla ripresa del nostro settore che, sicuramente, è stato quello più danneggiato in assoluto dalla pandemia.”

Preside Sironi: “La scuola, il lavoro, l’eccellenza”

“Grazie alla Fondazione Leonessa – dichiara il Dirigente Scolastico dell’IPS Telese, Mario Sironi -, ad Ischia si coniugano la scuola, il lavoro e l’eccellenza. Sei alunne ed alunni dell’I.P.S. Vincenzo Telese svolgono attività di tirocinio e stage presso chef stellati che onorano l’isola d’Ischia : gli alunni Martina Boccanfuso, Dario Celebrin di Cucina e Giulia Piro per sala al Danì Maison di Nino di Costanzo, Rainone Roberta, Fois Claudia di cucina e Francia Michele di sala all’Indaco di Pasquale Palamaro.

Questi giovani talenti avranno l’opportunità di affinare la loro vocazione e i loro studi, imparando il mestiere “sul campo” con un tirocinio extra-curricolare a stretto contatto con grandi maestri chef.

Corre l’obbligo di ringraziare la Fondazione Leonessa e gli Chef Di Costanzo e Palamaro per la grande opportunità che offrono ai giovani in formazione e in corso di studi.

Questa esperienza, nel confermare la importanza della formazione che si svolge nell’Istituto Professionale di Stato Vincenzo Telese, consentirà di approfondire una pratica educativa basata su un approccio interdisciplinare destinato a valorizzare la condivisione delle singole competenze e a superare la frammentarietà delle aree di studio a favore di una conoscenza più integrata , a partire dall’esperienza lavorativa.”