Lavoro: Nappi (Lega), “Ecco il nostro decalogo per garantire il benessere degli italiani”

“Di fronte ai milioni di posti di lavoro in meno registrati in questi mesi ci sono due politiche: quelli che guardano i numeri e quelli che cercano di fare qualcosa”Lo ha dichiarato Severino Nappi, candidato alle regionali in Campania con la Lega, nel corso del dibattito svoltosi a Napoli “Jamm’ A fatica’- la strada verso il lavoro”.”Noi, a differenza del governo, abbiamo scelto di non restare inerti di fronte alla crisi economica in corso. Stasera abbiamo presentato le dieci proposte per far partire il lavoro” ha spiegato Nappi.

“Un vero è proprio bazooka che punta a far ripartire l’occupazione. Progetti innovativi, coraggiosi e siamo sicuri vincenti. Puntiamo a creare ponti e autostrade per far correre il lavoro più veloce: attraverso l’accesso agli ammortizzatori sociali, una corsia preferenziale per le partite, anno bianco fiscale per partite iva e imprese, lo sblocco degli avanzi dei Comuni per le spese anche di parte corrente connesse all’emergenza Coronavirus, un Piano integrato per una sana gestione dei fondi, la costituzione di una Cabina di Regione per la gestione dei processi di crisi, il sostegno alle piccole attività, una Rete di Poli tecnico-professionali sospendendo ISA e DURF, sostegno ai piccoli imprenditori, sostegno ai giovani e un sistema di incrocio domanda-offerta finalmente adeguato”.”Creare lavoro richiede idee e competenza” conclude Nappi “Ed è compito nostro vincere questa sfida per il futuro. La Lega non si tira indietro”.