Lavoro Marittimo: intervento del Consigliere Carmine Sabia

Carmine Gerardo Sabia* | In esito a quanto richiesto, con riferimento nota nr 10437 datata 23/10/2020 del Comune di Procida, circa la valutazione per la regolarizzazione delle pratiche per i marittimi Procidani, la Capitaneria di Porto di Napoli ha accolto la semplificazione di procedimenti di regolarizzazione degli imbarchi e sbarchi che hanno avuto luogo all’estero, con compagnie battenti bandiera Italiana, relativamente ai marittimi iscritti nelle matricole del compartimento di Napoli.

Pertanto, già dalla prossima settimana, sarà possibile presso l’ufficio Circondariale di Procida espletare tale pratica.

L’ Amministrazione Comunale, in un’ottica di limitare gli spostamenti con la terraferma, soprattutto durante l’attuale emergenza sanitaria, sta lavorando in questa direzione anche per la semplificazione di altre pratiche amministrative, inerenti al lavoro marittimo.

*Il consigliere delegato al lavoro marittimo