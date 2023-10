Lavoro, Adecco ricerca operatori di magazzino per Amazon in 4 regioni

MILANO (ITALPRESS) – Adecco ricerca personale di magazzino per Amazon, nelle regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. In particolare, le nuove risorse verranno collocate all’interno dei centri di distribuzione di Castelguglielmo-San Bellino (RO), Cividate al Piano (BG), Colleferro (RO), Passo Corese (RI), Novara, Torrazza Piemonte (TO) e Vercelli, che hanno visto la creazione di un totale di oltre 8500 posti di lavoro a tempo indeterminato, superando le stime occupazionali annunciate da Amazon nel corso delle diverse aperture.La posizione di operatore di magazzino prevede lo svolgimento delle attività di ricezione della merce in entrata, catalogazione, movimentazione e stoccaggio dei prodotti, impacchettamento e spedizione, “nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza e degli standard di qualità dell’azienda. E’ gradita, ma non necessaria, esperienza pregressa in ambito logistico e saranno prese in considerazione le candidature di personale precedentemente impiegato in un centro logistico Amazon. Tutti i partecipanti selezionati avranno la possibilità di partecipare a un periodo di formazione – si legge in una nota -. Come da politica aziendale, con l’obiettivo di garantire uno stipendio di ingresso tra i più alti del settore, la retribuzione lorda iniziale prevista da Amazon per i dipendenti sarà pari a 1.764 euro”.Chi ambisce a candidarsi può seguire le indicazioni e inviare la propria domanda di candidatura al link https://www.adecco-jobs.com/amazon/it-it/centri-amazon/

– Foto: Agenzia Fotogramma –

