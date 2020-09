Lavoro a Ischia | #4WD

Ischia: un dipendente alberghiero è intento alle sue mansioni lavorative, mentre il torrido caldo d’agosto imperversa inclemente. Una circostanza, questa, che unita allo stress di un’emergenza che ha costretto tanti a vivere sul filo di lana e a mettere in discussione ogni certezza in virtù di una stagione lavorativa di brevissima durata, meriterebbe di tanto in tanto il plauso o, quanto meno, l’incoraggiamento, da parte di chi sta un gradino più su di te.

E invece ecco il malcapitato, insieme a qualche suo collega, imbattersi nell’ascolto del manager (sic!) di turno il quale, ignaro che qualcuno dei suoi potesse sentirlo, esclama a gran voce al suo interlocutore del momento: “Ma tu hai capito che alla fine io ho dovuto aprire un albergo così per mantenere questi quattro morti di fame?”

Volendosi immedesimare nel ruolo del protagonista di questo racconto, le reazioni resterebbero due: tacere e salvaguardare il sostentamento della propria famiglia, già provato dal momento critico, oppure recarsi dal manager in questione e spiegargli, prima di piantarlo in asso, che la propria dignità non ha prezzo e che il rispetto è un valore assolutamente reciproco che prescinde dall’autorità di chi ti paga o dalla presunta subordinazione di chi è pagato.

Rifondare Ischia, credetemi, passerebbe anche per una revisione pressoché totale del rapporto lavorativo del comparto più importante dell’Isola. E di certo non è solo il classico “padrone” senza scrupoli, quello che post-Covid ha pagato doppi turni a stipendio immutato, a dover fare un serissimo mea culpa, ma anche quelle espressioni della cosiddetta forza lavoro che, piangendo e fottendo con CIG, lavoretti in nero e contributi vari, si è quasi del tutto dileguata rispetto alla progressiva domanda delle strutture che sono rimaste aperte.

E comunque sia, non avrei alcun dubbio su chi possa rivestire più adeguatamente il ruolo del “morto di fame” tra i protagonisti di questa breve, squallida storiella di oggi.