Lavori urgenti al Soccorso, la Eurosaf “chiama” la Italpozzi

Dopo l’aggiudicazione, per i lavori al litorale del Soccorso arriva anche il subappalto. Il Comune di Forio ha proceduto con celerità per realizzare le opere di difesa provvisionale in attesa dell’intervento definitivo, che rientrano nello stralcio funzionale 2 degli interventi urgenti finanziati dal Commissario Legnini.

Una accelerazione dettata dall’aggravarsi del dissesto, come ripetutamente evidenziato dal rup ing. Luca De Girolamo, responsabile del I Settore: «Le condizioni statiche dell’arteria stradale denominata via G. Mazzella, già fortemente compromesse dall’evento sismico dell’agosto 2017 e degli eccezionali eventi metereologici del novembre 2022, hanno subito un ulteriore peggioramento a seguito di un dissesto verificatosi in data 21/06/2023 con l’apertura di una voragine all’altezza degli Scogli degli Innamorati causata molto verosimilmente dal sifonamento delle relative strutture di contenimento».

Le risorse finanziarie assegnate non erano però sufficienti, essendo imperativo prepararsi alla stagione invernale: «In vista delle mareggiate autunnali risulta necessario eseguire interventi di rapida e semplice esecuzione dal punto di vista tecnico – amministrativo lungo i tratti a maggior rischio di crollo costituiti da paratie di pali in C.A. realizzati in opera», evidenziava De Girolamo. Per questi interventi urgenti, il Comune ha ottenuto da Legnini la rimodulazione delle risorse economiche di 536.000 euro.

Sempre in virtù dell’urgenza, era stata indetta procedura negoziata sul Mepa con il criterio del minor prezzo senza previa pubblicazione del bando con invito a cinque operatori, sull’importo a base di gara di 370.108,48 euro. Tre le offerte pervenute, da: “Eurosaf”, “C.E.M.” e “La Fontana Italpozzi”. Risultando aggiudicataria la “Eurosaf” di Napoli, per l’importo contrattuale di 321.500,42 euro oltre oneri di sicurezza e Iva.

Direttore dei lavori, il progettista ing. Giuseppe Mattera.

Ebbene, a “stretto giro di posta” è arrivata da parte della “Eurosaf” la richiesta di subappalto per una parte dei lavori alla ditta “La Fontana Italpozzi” di Casal di Principe, ovvero una delle altre due partecipanti alla gara. Un subappalto regolare alla luce delle verifiche effettuate da De Girolamo, che lo ha dunque autorizzato per l’importo complessivo di 16.544 euro oltre Iva.