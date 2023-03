Lavori ultimati al municipio di Barano, gli uffici tornano in sede

I lavori di adeguamento sismico al municipio di Barano si sono conclusi e dunque tutti gli uffici potranno ritornare nella loro sede naturale, dove torneranno a svolgersi anche le sedute del Consiglio comunale e le riunioni della Giunta. Un “esilio” durato a lungo, ma necessario. Il trasferimento era stato infatti deciso ad ottobre del 2020.

Gli uffici Anagrafe, Protocollo e Assistenza Sociale – Pubblica Istruzione erano ospitati in locali presi in locazione, il Comando di Polizia Municipale al piano terra dell’edificio scolastico “Anna Baldino”, i restanti uffici comunali nel plesso scolastico “Ciro Scotti”, come pure la stanza del sindaco, dove finora si sono tenute anche le riunioni della Giunta, della Commissione per il Paesaggio e della Commissione antisismica.

La sala consiliare invece era stata trasferita al piano terra della scuola primaria “Barano Capoluogo”. Terminati i lavori, si è anche proceduto al collaudo statico delle opere e dunque la Giunta ha deliberato il rientro nella sede comunale di via Corrado Buono. Decidendo per il trasferimento nel palazzo municipale anche della sede legale della società Barano Multiservizi.