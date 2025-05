Lavori stradali in Via Giovanni Mazzella: scatta la nuova ordinanza del comune di Forio

Con l’ordinanza n. 60 emanata in data odierna, il Comune di Forio, guidato dal Comando della Polizia Municipale, ha disposto una nuova regolamentazione del traffico veicolare e pedonale lungo via Mazzella, una delle arterie principali del territorio isolano. Il provvedimento si rende necessario a seguito della ripresa dei lavori relativi al progetto “Opere di difesa provvisionale loc. Soccorso”, che interesseranno in modo itinerante il tratto compreso tra l’incrocio con via Degli Agrumi e quello con via Nettuno.

Le disposizioni principali dell’ordinanza

Firmata dal Ten. Col. Ing. Giovangiuseppe Iacono, Comandante della Polizia Municipale, l’ordinanza prevede: Divieto di transito e sosta su tutto il tratto interessato di via Mazzella, tra via Degli Agrumi e incrocio Nettuno; Chiusura totale della corsia lato mare, con divieto di passaggio sia per i veicoli che per i pedoni, inclusi i relativi marciapiedi; Senso unico alternato lato monte, da gestirsi a cura della Direzione dei Lavori, per consentire l’accesso controllato alle strade intercluse e garantire la viabilità minima. La gestione del cantiere sarà dinamica: ciò significa che le limitazioni si sposteranno lungo il tratto interessato man mano che avanzano i lavori. In caso di sospensione temporanea degli interventi, anche l’efficacia dell’ordinanza verrà sospesa.

Misure di sicurezza e gestione emergenze

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti di sicurezza. La zona dei lavori dovrà essere costantemente segnalata e presidiata dal personale della ditta esecutrice, incaricata anche di fornire assistenza in caso di emergenza e di informare puntualmente i residenti nelle aree intercluse.

La presente ordinanza è stata notificata alla società SUPER ECO, incaricata dei servizi ambientali, per gli opportuni adempimenti legati alla raccolta dei rifiuti nelle aree coinvolte.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di tutela e messa in sicurezza del territorio foriano, soggetto a rischio idrogeologico e costiero. L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima collaborazione e attenzione durante il periodo di validità dell’ordinanza, al fine di garantire l’efficacia dei lavori e la sicurezza di tutti.