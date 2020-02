Lavori stradali, da lunedì chiusa la strada tra Barano e Serrara Fontana

Dalla prossima settimana prenderanno il via alcuni lavori stradali che interesseranno l’importante anello viario che collega il comune di Barano con Serrara Fontana. Per la precisione si provvederà a togliere i sanpietrini che compongono il manto stradale tra Buonopane e Fontana, sostituendolo con l’asfalto.

Un cantiere particolare in un punto nevralgico della viabilità isolana. Sì, perché per circa 5 giorni la strada sarà chiusa al transito veicolare e l’EAV, a seguito di un accordo preso tra il comune di Barano e Serrara Fontana, effettuerà un servizio di navetta per ridurre il disservizio che si andrà a creare.

L’intervento, necessario per aumentare il livello di sicurezza nella percorrenza del tratto viario, sarà eseguito da una ditta che lavorerà 24 h su 24h con diverse squadre, al fine di terminare in tempi molto rapidi l’intervento.